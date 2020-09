Referendum, affluenza e risultati: maggioranza netta per il sì

Si sono chiuse le elezioni per il referendum del taglio ai parlamentari. Alle 15 di oggi i seggi bolognesi hanno dato il loro responso. Con una affluenza definitiva in provincia di Bologna del 57,24 %, il fronte del SI' si appresta ad aggiudicarsi la vittoria con il quasi il 60% (57.29% Sì, 42.71% No) delle schede a favore , a scrutinio terminato. Un dato in linea con quello nazionale, anche se indietro di circa 10 punti rispetto a quest'ultimo.

Il comune di Bologna in particolare registra un dato particolarmente basso di sì, con affluenza alle urne pari al 54,28%.

Referendum, affluenza province Emilia Romagna:

Referendum, vince il sì: così ha votato Bologna, risultati quartiere per quartiere:

Referendum, affluenza prima giornata di voto: Bologna sopra la media nazionale

Alle 23 di ieri, 20 settembre, si sono chiuse le urne, con un'affluenza finale per la provincia di Bologna pario al 43,55 per cento. A Bologna città sono andati ai seggi il 40,95 per cento degli aventi diritto. Il dato regionale è di 41,40 , rispetto a quello nazionale del 40,17 .

L'affluenza in provincia e nel comune capoluogo non sembra avere sfondato, anche se i dati sono tutti più o meno superiori alla media nazionale. Discorso a parte per Imola, che deve eleggere il nuovo sindaco e dove l'affluenza ieri sera ha registrato un dato leggermente superiore: Alle 23 l'affluenza finale della domenica di voto è del 52,63 per cento.

Alle 19, il dato sulla provincia di Bologna per l'affluenza sul referendum del taglio dei parlamentari è del 34,68 per cento. La cifra su Bologna città è di 32,72, in ritardo rispetto alla rilevazione. Un dato, quello provinciale, comunque più alto della media nazionale (30,02) e della affluenza a livello regionale (32,99).

E' del 14,65% l'affluenza alle 12 nella provincia di Bologna ai seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari, un dato lievemente superiore al 12,24 nazionale. Leggermente sottotono l'affluenza a Bolgona città, con il 13,60% degli aventi diritto alle urne.

Referendum: due giorni di voto, chiusura urne alle 15 di lunedì

Urne aperte da ieri mattina per il referendum sul taglio dei parlamentari. Aperti dalle 8:15 di domenica 20 settembre i 437 seggi sul territorio comunale. Gli aventi diritto di questa tornata sono 287.938 residenti. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Nel bolognese, oltre al referendum, i cittadini residenti nel comune di Imola sonos tati chiamati a eleggere il nuovo sindaco, dopo quasi un anno di commissariamento. Buoni risultati anche qui per l'affluenza.

Un quesito, quello referendario, che chiede di esprimersi sulla riduzione del numero di deputati e senatori, dopo l'approvazione delle camere di una legge costituzionale, ma che una successiva richiesta di referendum da parte di 71 senatori ha poi portato alla consultazione di oggi. E' un referendum confermativo, quindi non c'è quorum.

Referendum costituzionale: il quesito e il taglio dei parlamentari

Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”“

Alla Camera si passerebbe da 630 a 400 e al Senato da 315 a 200, ossia un parlamentare ogni 151mila abitanti, contro gli attuali 96mila. In caso di vittoria del sì, calerebbero anche gli eletti all'estero, da 12 a 8 e i senatori da 6 a 4. La riforma prevede anche il numero massimo di 5 dei senatori a vita nominati dai presidenti della Repubblica.