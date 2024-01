Referendum Città30, FdI: "Già 8mila firme, come fanno a essere così ostinati?"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sarebbero quasi 8mila le firme raccolte da una petizione che chiede al sindaco Matteo Lepore di fermare la Città 30 e le sanzioni previste dal 16 gennaio e quindi di indire un referendum. Lo afferma Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d'Italia: "Le dimostrazioni di dissenso da parte dei cittadini e degli operatori del trasporto locale sono state molteplici, cosa aspetta ancora? - scrive in una nota - Come FdI abbiamo raccolto quasi 8.000 firme e continueremo a raccoglierle. Porteremo avanti le nostre azioni di protesta rispetto ad una delibera, quella dei 30 all’ora, che non solo non ha senso, ma sarà un danno per i bolognesi, con multe che fioccheranno ai danni di chi lavora e si muove con il mezzo privato. Come fanno Lepore e i suoi ad essere così ostinati?"

Ieri è stato presentato anche l'aggiornamento della Centrale di controllo semaforico che, dalla Torre A di Piazza Liber Paradisus, monitora il transito del trasporto pubblico e privato nei 335 incroci regolati con impianto semaforico in città.

La petizione per "richiedere un referendum sulla decisione di Città30 a Bologna"

Lanciata anche una petizione sulla piattaforma change.org da "una cittadina che frequenta Bologna Centro per l'università, per lavoro e anche per svago con amici. Abito a 40 km di distanza dal centro e i mezzi pubblici non sono sempre disponibili, rendendo la macchina indispensabile per me. Con i limiti attuali e il traffico, impiego un'ora e mezza per andare a lavoro; con la zona30 forse anche due ore. Questo è impensabile".

Per la promotrice, Guendalina Furini "la decisione di implementare Città30 a Bologna avrà un impatto significativo sulla mia vita quotidiana e su quella di molti altri come me soprattutto credo non frequenterò più il centro come prima se non esclusivamente per esigenze lavoro/universitarie. Nonostante le intenzioni positive della riduzione del limite di velocità - come migliorare la sicurezza stradale - ciò non tiene conto delle esigenze effettive dei cittadini di Bologna ma anche di chi abita nei dintorni".



Si chiede quindi "che venga effettuato un sondaggio o referendum tra tutti i cittadini di Bologna e dintorni che frequentano la città per esigenze lavorative o scolastiche, in modo da capire se effettivamente c'è stata una maggioranza favorevole alla decisione e che i risultati del precedente referendum realizzato dal comune di Bologna e quello eventuale futuro, siano pubblicati e visibili a tutti. La zona30 scatterà dal 16 di Gennaio e così anche le sanzioni salatissime, che come recita il testo della legge:

"Si incrementa la sanzione amministrativa pecuniaria (ora prevista tra 173€ a 694€) ad euro 271 e 1084 e introdurre la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ma esclusivamente nei casi in cui la violazione del limite di velocità (inquadrata dai 10 ai 40 km/h ndr) avvenga nel centro abitato per almeno due volte nell'arco di un anno)."

"Se si supera il limite di 10 km/h oltre il limite consentito, due volte nell'arco di un anno, ci si vede sospesa la patente: È importante che tutte le voci siano ascoltate in questioni che influenzano così profondamente le nostre vite quotidiane".

Continua a leggere su BolognaToday