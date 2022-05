Referendum giustizia ed elezioni amministrative: si vota il 12 giugno

Election Day il 12 giugno 2022, quando in Emilia-Romagna andranno al voto 21 comuni per il rinnovo della carica di sindaco, ma gli elettori potranno votare anche per il referendum sulla giustizia.

Domenica 12 giugno (dalle 7 alle 23) si vota per cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.

I cinque quesiti