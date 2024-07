Regionali: Bonaccini si dimette e inocorona De Pascale: "Siamo in buone mani"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo la sua elezione al Parlamento europeo, Stefano Bonaccini, ha rassegnato le sue dimissioni da presidente della Regione Emilia-Romagana. E lo ha fatto – come aveva annunciato in Assemblea legislativa il 26 giugno – subito dopo il G7. Martedì prenderà ‘servizio’ a Bruxelles, dove oltre al suo ruolo di europarlamentare si occuperà in particolare di Agricoltura e Commercio con l’Estero e con ogni probabilità occuperà un posto in entrambe le commissioni che si andranno a formare.

Bonaccini ‘incorona’ De Pascale

Per ora, però, a tenerlo impegnato sono soprattutto le vicende di casa nostra. Bonaccini, nell’incontro organizzato con i media per salutarli alla fine dei suoi due mandati alla guida dell’Emilia-Romagna, ha incoronato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, come suo successore. “Con lui – ha garantito – siamo in buone mani”.

"Michele De Pascale lo conosco molto bene – ha dettagliato - ha grandi qualità sia umane sia amministrative, ha una lunga esperienza sia dal punto di vista politico e amministrativo, anche se è molto più giovane di me, e non ho dubbi che se toccherà a Michele De Pascale guidare il Pd in questa campagna elettorale che ci auguriamo vincere, sarà meglio di me nei prossimi anni".

“Il Pd regionale deciderà questa sera”

"Oggi il Pd regionale farà la propria scelta - ha ricordato Bonaccini - e immagino che l'investitura vada nella direzione di De Pascale. Lo confermano le autorevoli parole di Vincenzo Colla che con Irene Priolo e tanti altri assessori della mia giunta o sindaci o sindache avrebbero potuto ambire" a correre per il ruolo di governatore dell'Emilia-Romagna. Bonaccini, però, ha ricordato che "non c'è solo il Pd, c'è da mettere insieme alla coalizione. Non può bastare che un nome vada bene al Pd", ma bisogna creare consenso attorno a De Pascale e alla sua proposta. E soprattutto “bisogna andare a vincere le elezioni – ha aggiunto – ogni volta si parte da zero a zero”.

“Ugolini punta più su scuola e sanità private”

Quanto alla candidatura della civica Elena Ugolini, appoggiata - per ora in modo tiepido – dai partiti di centrodestra, Bonaccini è piuttosto scettico. “È una persona per bene – sottolinea – ma manca completamente di esperienza amministrativa, e questo se ti candidi per la Regione Emilia-Romagna è una bella mancanza”. Ugolini, in ogni caso, “credo che sui temi della sanità e sulla scuola stia molto dalla parte del privato e meno del pubblico, ma noi la pensiamo in maniera opposta”.

Ugolini e il sostegno dei partiti di centrodestra

"Se ti candidi perchè FdI e Lega non hanno il coraggio di mettere qualcuno delle proprie file è curioso - chiosa Bonaccini - che chi si candida a nome loro dica che si rivolge anche al Pd. Sono quelle ingenuità che risultano abbastanza incredibili. Non c'è nulla di male a dire che ci si rivolge a tutti, anche agli elettori di altri partiti, ma sapendo bene da che base candidatura arriva e quale sarà il massimo sostegno".

"Presto tutto questo sarà molto semplice - conclude Bonaccini - ma presto tutto questo sarà molto semplice a meno che, vista la freddezza con cui l'hanno accolta, non decidano addirittura di togliere il sostegno, ma credo che stiano lavorando per sostenere Ugolini"