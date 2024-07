Regionali: primo incontro tra Elena Ugolini e il centrodestra, priorità all'alluvione

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prove di dialogo nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. E lo fa incontrando la candidata civica Elena Ugolini. La preside del liceo privato Malpighi ed ex sottosegretaria del Governo Monti ha incontrato nelle scorse ore i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra. All’appuntamento per il centrodestra erano presenti Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia, Matteo Rancan e Jacopo Morrone della Lega, Valentina Castaldini e Rosaria Tassinari di Forza Italia, Francesco Coppi di Noi Moderati e Riccardo Bizzarri dell’Udc.

La candidatura di Ugolini, nata come civica, resterà tale. Ma nel corso del vertice – che si è tentato da remoto nel tardo pomeriggio del 20 luglio -anche grazie ad un clima cordiale e disteso, si sono definite le linee guida per un possibile percorso comune, in vista del voto di novembre.

I partiti, che dopo il vertice hanno diffuso un breve appuntamento, si sono dati appuntamento giovedì della settimana entrante. E proprio al termine di questo faccia a faccio potrebbe arrivare il via libera per Ugolini, con Roma che a quel punto dovrebbe dare l’ok definitivo a fine mese. Nel frattempo, però, i partiti “hanno ascoltato il progetto di governo per la Regione Emilia-Romagna proposto dalla candidata civica”, Elena Ugolini “e hanno deciso di aggiornarsi nei prossimi giorni in vista di un nuovo incontro”.

I sei punti cardine del programma di Ugolini

L’incontro ha confermato la matrice civica della proposta di Ugolini, partendo dai sei punti di programma illustrati nei giorni scorsi dalla candidata. Welfare, sanità, istruzione, lavoro, infrastrutture, ambiente e la pubblica amministrazione sono le sei sfide al centro della campagna dalla preside del liceo Malpighi di Bologna. La matrice civica garantirà anche i toni della campagna elettorale, decisi, ma mai connotati da estremismi.

Attenzione alla ricostruzione post alluvione

I partiti avrebbero chiesto, da quanto anticipato dal Resto del Carlino, di mettere al centro il tema della ricostruzione post alluvione, molto sentito dai cittadini specialmente in Romagna.

Tra le novità che verranno annunciate a breve, anche i nomi di alcune personalità di spicco, al difuori del mondo politico, pronte a schierarsi con la preside del liceo Malpighi che mercoledì 24 luglio presenterà il suo progetto pubblicamente a Villa Zarri, a Castel Maggiore. Non sarà l’evento di apertura della campagna elettorale, ma sarà comunque la prima opportunità per fare un punto sulle sfide programmatiche e sullo stato dell’arte della cavalcata, per dare un’alternativa al governo dell’Emilia-Romagna.