Regionali in Emilia-Romagna, centrosinistra verso l'ipotesi De Pascale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I giochi sembrano quasi fatti in Emilia-Romagna per chi nel centrosinistra può correre per le prossime regionali: il profilo e il nome sono quelli del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, del Pd. Ancora non c'è l'ufficialità, ma l'investitura arrivata dal più quotato concorrente, l'assessore regionale Vincenzo Colla, è netta: "Ho fatto una legge per attirare e trattenere i talenti. Una legge che non ho fatto per me, ma sempre per guardare ai talenti che abbiamo, per guardare al futuro, anche in politica. E Michele è un ottimo talento", ha detto al Resto del Carlino, partecipando ad un incontro di Confartigianato a Rimini. "Con De Pascale - ha aggiunto l'assessore a Lavoro e Sviluppo economico - c'è grandissima stima" e anche "affinità politica".

De Pascale: “A disposizione della segreteria”

De Pascale si è dichiarato "a disposizione del partito e della segretaria" e ha detto che il suo primo impegno, se dovesse correre per i vertici Viale Aldo Moro sarebbe "sulla salute pubblica, un impegno civile e morale".

Bonaccini verso Bruxelles

Approvata la richiesta di referendum sull'autonomia da parte dell'Assemblea legislativa regionale, Bonaccini dovrebbe salutare e dimettersi entro la settimana per poi andare a Bruxelles. Rimane da capire quando arriverà l'ufficialità su chi ambirà a succedergli per il suo schieramento.

Chi è De Pascale?

Quarant' anni da compiere il prossimo gennaio, de Pascale è attualmente sindaco di Ravenna, al secondo mandato. Dal 2019 è anche presidente dell'Upi, l'Unione delle Province d'Italia. Esponente di spicco del Pd, premiato come amministratore locale, De Pascale ha dimostrato - voti alla mano - di poter raccogliere quel consenso di campo largo anelato dal centrosinistra. Dall'altra parte, nei giorni scorsi, è scesa in campo Elena Ugolini, ex sottosegretaria all'Istruzione del Governo Monti, legata a Comunione e Liberazione. Ha detto di voler lanciare un progetto civico per le regionali. Su di lei, come possibile candidata, ancora non si sono espressi i partiti di centrodestra.