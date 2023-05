Strappo in Regione, la sanità divide ancora: la maggioranza diserta la Commissione

I gruppi regionali PD, Lista Bonaccini, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde non partecipano alla seduta della I Commissione di oggi "riunita in modo irrituale e strumentale. Dopo aver evidenziato alla Conferenza dei capigruppo lo strappo che si stava producendo, al di fuori di ogni regola e ogni normale relazione istituzionale, non consentiremo di proseguire oltre", si legge nella nota congiunta.

La I Commissione "la cui presidenza (leghista - ndr) spetta per bilanciamento dei poteri ad un membro dell'opposizione, non può essere essa stessa trasformata in uno strumento di opposizione - scrivono - Al pari di tutte le altre commissioni, deve invece operare nel rispetto del regolamento e delle prerogative di tutti i suoi componenti. A partire dalle modalità della convocazione, della fissazione dell'ordine del giorno e delle competenze per materia. Si è preferito, viceversa, fissare una serie di audizioni non concordate con i componenti della Commissione né con l'Ufficio di presidenza della stessa, per di più su una materia - i bilanci delle aziende sanitarie - afferente alle competenze di un'altra commissione (la IV). Per prassi, peraltro, l'audizione e il relativo calendario delle Commissioni, laddove comportino il coinvolgimento diretto della Giunta e delle strutture tecniche che rispondono ad un assessorato, vengono concordati con la Giunta, quantomeno per le vie brevi e in spirito di leale collaborazione, al fine di favorire lo svolgimento dei lavori nel modo più efficace: anche di questo elementare adempimento non si è voluto minimamente tenere conto, neppure quando ciò è stato formalmente segnalato all'ultima Conferenza dei capigruppo".

"Mai avvenuto negli anni"

Secondo i gruppi di maggioranza "si sta procedendo come se la gestione della Commissione fosse un fatto strettamente personale, arbitrario, padronale, come mai era avvenuto in questi anni. Infatti - continuano - come se tutto ciò non bastasse, si è proceduto anche ad inserire all’odg due progetti di legge senza sentire i relatori di maggioranza, in spregio alla prassi più elementare di funzionamento dei lavori. Abbiamo dunque un presidente che convoca a proprio piacimento, stabilisce un calendario e un ordine del giorno a proprio sentimento, invita o precetta chi ritiene senza nulla concordare. Appare evidente la strumentalità di tutto ciò: dopo aver agitato lo spettro di un disavanzo del bilancio sanitario regionale che non c'è, la Lega prosegue con altri mezzi una battaglia politica - e concludono - Purtroppo, in questo caso, i mezzi scelti non sono accettabili: la I Commissione non è uno strumento al servizio della battaglia politica di qualsivoglia gruppo politico, di maggioranza o minoranza, ma una sede istituzionale che funziona attraverso regole e prerogative codificate a garanzia di tutti. E a questo punto, dopo aver tentato in ogni modo di segnalare e scongiurare questo strappo, siamo obbligati a fermare questo gioco. I commissari della maggioranza (PD, Lista Bonaccini, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde) non partecipano alla seduta così convocata. Chiederemo conto, e stavolta in via formale, al Presidente della Commissione delle sue scelte e del suo comportamento. Le istituzioni non sono al suo servizio".

Lega: "Forse la Giunta abbia qualcosa da tacere sui conti della Sanità?"

“Imbarazzo in casa Pd, che ha fatto venire meno il numero legale previsto per l'insediamento e, di fatto, ha ostacolato la commissione regionale nella quale dovevano essere auditi i direttori delle Asl sui conti della sanità emiliano-romagnola. Chiederemo conto in Ufficio di presidenza delle ragioni che stanno dietro la mancanza del numero legale da parte dei consiglieri della maggioranza e che ci costringe a rinviare la seduta della commissione”. Così il Gruppo regionale Lega dopo che il Pd ha fatto “saltare” la riunione della Commissione 1 Bilancio convocata tra l’altro, per ascoltare i direttori delle Asl di Modena e Piacenza sull’andamento delle rispettive gestioni con riferimento alla vicenda dei conti della Sanità. Secondo il gruppo regionale della Lega “si tratta di un fatto gravissimo che alimenta il sospetto che forse la Giunta abbia qualcosa da tacere sui conti della Sanità”.

La I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali

Si occupa di:

rapporti internazionali

rapporti Stato-Regioni-Enti locali

rapporti con l'Unione europea ai fini della formazione e attuazione del diritto europeo – sussidiarietà

cooperazione interistituzionale multilivello

cooperazione e coordinamento con il sistema istituzionale delle autonomie locali e funzionali

regolazione dei servizi pubblici locali

affari generali, istituzionali, innovazione

programmazione finanziaria, politiche finanziarie e fiscali, bilancio di previsione e consuntivo, anche degli enti ed aziende regionali

programmazione intersettoriale e politiche integrate d’area

demanio e patrimonio

polizia locale e sicurezza delle città e del territorio

organizzazione e risorse umane

sistemi informativi e telematici

misurazione oneri amministrativi (MOA), valutazione e attuazione delle leggi, clausole valutative nelle materie di competenza della Commissione

E' presieduta da Massimiliano Pompignoli , Lega. Vicepresidenti: Stefano Bargi , Lega, Sabattini Luca, PD

Membri: Federico Alessandro Amico, Emilia-Romagna Coraggiosa, Gianni Bessi , PD, Stefania Bondavalli , Bonaccini Presidente, Valentina Castaldini , Forza Italia, Maura Catellani, Lega, Palma Costi, PD, Marta Evangelisti, Fratelli d'Italia, Marco Fabbri, PD, Pasquale Gerace, PD, Giulia Gibertoni, Misto, Daniele Marchetti, Lega, Francesca Marchetti, PD, Marco Mastacchi, Rete Civica Progetto E-R, Lia Montalti, PD, Emiliano Occhi, Lega, Simone Pelloni, Lega, Silvia Piccinini, M5S, Marilena Pillati, PD, Matteo Rancan, Lega, Giancarlo Tagliaferri, Fratelli d'Italia e Silvia Zamboni, Europa Verde.