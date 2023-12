Regione, Lega apre al terzo mandato: "Pronti a battere Bonaccini"

"Siccome hanno sempre detto che ci vorranno anni per ricostruire tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato lo scorso maggio, immagino saranno coerenti con questo auspicio e daranno il via libera al possibile mio terzo mandato. O non lo faranno perché hanno timore di riavermi come avversario?". Il presidente Stefano Bonaccini lo aveva detto in risposta al viceministro di Fratelli D'Italia, Galeazzo Bignami, che aveva parlato di possibile candidatura alle europee, anche se lo stesso governatore aveva assicurato che non era sua intenzione andare a Bruxelles.

Insomma con il secondo mandato in scadenza nel 2025, si rincorrono le ipotesi di successioni, eventuali dimissioni (in caso di corsa alle europee) e terza candidatura in Emilia-Romagna: "Francamente mi sembra curioso che il presidente dell’Emilia-Romagna evochi una legge ad personam" ha detto Bignami. La legge vieta infatti il terzo mandato per i presidenti di regione, salvo deroghe particolari.

Lega: Non ci tiriamo indietro"

La Lega ha presentato un emendamento al disegno di Legge per la riforma del Testo Unico degli Enti Locali per eliminare il limite del terzo mandato per i Presidenti di Regione: "La proposta del collega segretario della Lega Veneto, Alberto Stefani, dimostra che non ci tiriamo indietro dal confronto con nessuno, nemmeno col governatore Stefano Bonaccini, il quale utilizza questa possibilità per gonfiare il petto - ha scritto in una nota il capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, sulla proposta del deputato leghista veneto, Alberto Stefani, componente commissione Affari Costituzionali, di aprire alla possibilità di un terzo mandato per i governatori - Questi giochi politici e di comunicazione non ci intimoriscono. La verità trionfa sull'ideologia. Se l'emendamento della Lega verrà approvato e Bonaccini opterà per un terzo mandato, siamo pronti a vincere, dimostrando che la gestione attuale della regione è carente. Vincere contro un governatore uscente sarebbe ancora più gratificante. Il nostro obiettivo è vincere per governare, proponendo soluzioni concrete e serie. A dispetto di Bonaccini, da sempre impegnato a strumentalizzare ogni cosa a proprio vantaggio, noi vogliamo parlare di temi e di programmi”,

Nei giorni scorsi anche Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, è intervenuto sull'argomento: "Sul terzo mandato ognuno esprime legittimamente le sue opinioni, però nella riforma molto condivisa del premierato non mi risulta ci siano limiti di mandato e penso che, anche se ci fossero, non sarebbero corretti, perché il cittadino esprime attraverso il suo voto la sua scelta e limitarla è qualcosa di molto lontano dal principio democratico".