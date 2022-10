Cambio in Regione: Marta Evangelisti entra al posto di Marco Lisei

Marta Evangelisti, vicepresidente del Consiglio comunale a Bologna, si è già insediata al posto di Marco Lisei, l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia che si è dimesso nella giornata di ieri dopo l'elezione al Senato col voto del 25 settembre.

La proclamazione di Evangelisti è avvenuta oggi all'avvio della seduta in Assemblea legislativa.

Originaria di Porretta come già altri due consiglieri (su 50), Evangelisti ha ringraziato anche "chi ha tracciato prima di noi il percorso qui in Regione, Galeazzo Bignami, oltre agli elettori". "Grazie a tutti, continuerò in un'altra veste e in un altro ruolo a rappresentare i cittadini della regione", ha detto Lisei congedandosi dai colleghi. Nel "giro di qualche ora" come fa sapere lui stesso, anche Michele Barcaiuolo, altro consigliere Fdi neo-eletto in Parlamento, rassegnerà le proprie dimissioni per incompatibilità dell'incarico. (dire)