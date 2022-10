Regione, rimpasto post-elezioni: Elly Schlein lascia viale Aldo Moro: "Faremo un’opposizione utile al Paese"

Eletta deputata il 25 settembre, Elly Schlein lascia la vicepresidenza della Regione Emilia-Romagna, parte quindi il "rimpasto" della Giunta i viale Aldo Moro: "Con disciplina ed onore, come vuole la nostra Costituzione - ha scritto in un post sui social - Grande l’emozione di entrare oggi per la prima volta in aula alla Camera. Faremo un’opposizione utile al Paese, dentro e fuori da qui. Forza".

Da quanto si apprende, lo scranno di Schlein sarà occupato da Igor Taruffi, sempre in quota Emilia-Romagna Coraggiosa, mentre la vicepresidenza potrebbe passare nella mani dell'assessora all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo.

Resta in ballo il nome di Stefano Bonaccini per la segreteria del Partito Democratico al congresso, anche se il presidente non si sbottona più di tanto: "Sto ricevendo molte sollecitazioni - ha detto durante un'intervista Rai - inutile che lo neghi, da tanti amministratori locali, da iscritti e militanti, anche gente che non ci vota più ma dice 'prova a candidarti per dare una prospettiva diversa al Pd'. Quando sarà il momento deciderò cosa fare". Rispetterà quindi tempi regole proposte dal segretario uscente Enrico Letta, poi seguirà ci sarà una "fase di ascolto del paese" è solo dopo "si passerà ai diversi contributi e alle candidature".Per Bonaccini il mese utile sarebbe marzo 2023: "Spero non andiamo oltre perché secondo me, a proposito di chi ha detto che si potrebbe andare persino a mesi successivi, forse c'è più interesse e a tenere lo status quo di adesso. E forse non si comprende quali sono le aspettative anche di una parte del paese".