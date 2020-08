Riparte la scuola politica di Renzi: ci sono anche Bonaccini, Conti e Felicori

250 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e tutti under 30. Una tre giorni di formazione politica a Castrocaro Terme. Parte oggi, 26 agosto, l'evento di Italia Viva e Renew Europe che torna per la seconda edizione.

Al via mercoledì alle 15 con gli interventi di Matteo Renzi e Stefano Bonaccini, introdotti da quello del deputato Marco Di Maio e della sindaca Marianna Tonellato e si chiude venerdì pomeriggio. Tra i tanti interventi sono previsti anche quelli delle ministre Bellanova e Bonetti. Gli studenti arriveranno anche da oltre confine: una decina proviene, infatti, da paesi dell'Unione Europea. Il più giovane non ha ancora compiuto 16 anni.

Si parte alle 15 con i saluti istituzionali, poi l'intervento di di Matteo Renzi e a seguire il direttore di "Repubblica" Maurizio Molinari terrà una lezione a partire dal suo ultimo libro “Assedio all’Occidente”. Alle 17,30 sarà la volta del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, mentre alle 18.30 salirà sul palco Ersilia Vaudo Scarpetta, chief diversity officer dell'Esa, l’Agenzia spaziale europea. La sera alle 21 ci sarà una tavola rotonda di sindaci aderenti a Italia Viva a cui parteciperanno, tra gli altri, Isabella Conti (San Lazzaro), Ciro Buonajuto (Ercolano, Napoli), Nicola Cesari (Sorbolo-Mezzani, Parma) e Gerardo Stefanelli (Minturno, Latina).

Il programma del secondo giorno inizia con una rassegna stampa commentata tra Matteo Renzi e i ragazzi e dalle 11,30 si apre il panel sull’Europa con gli europarlamentari di Renew Europe in dialogo con Sandro Gozi e Nicola Danti. Alle 15 sarà la volta dell’imprenditore Davide Serra e in serata sono previsti un intervento dell’ex direttore della Reggia di Caserta e assessore regionale, Mauro Felicori, e un incontro con la ministra Teresa Bellanova.

L’ultimo giorno, il 28, l’intervento conclusivo di Matteo Renzi è previsto alle 12. Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà dedicato a workshop di gruppo tematici tra i ragazzi e i parlamentari. Tutti gli incontri sono riservati ai ragazzi che partecipano alla scuola e non aperti al pubblico.

