Favorì l'ingresso della Slovacchia nell'UE, la presidente Čaputová premia Romano Prodi

All'Ambasciata slovacca a Roma, il Presidente della Repubblica slovacca, Zuzana ?aputová, ha assegnato il Consiglio della Doppia Croce Bianca all'ex Presidente del Consiglio italiano e della Commissione Europea (CE), Romano Prodi.

Si tratta di una decorazione di Stato in occasione della sua visita ufficiale in Italia. L'Ordine della Doppia Croce Bianca è assegnato ai cittadini di altri Stati che hanno dato un contributo straordinario allo sviluppo a tutto tondo delle relazioni tra lo Stato di cui sono cittadini e la Repubblica Slovacca, nonché al rafforzamento della posizione della Repubblica Slovacca nelle relazioni internazionali. Viene inoltre premiato per la straordinaria diffusione del buon nome della Repubblica Slovacca all'estero.

Lo riferisce il quotidiano slovacco "Pravda". " Al momento dell'adesione della Slovacchia all'Unione Europea nel 2004, era a capo della CE - si legge sul quotidiano - ?aputová ha sottolineato che Prodi ha sostenuto l'allargamento dell'Unione anche in un momento in cui questa visione non era condivisa da tutti i suoi membri dell'epoca. Gli ha conferito il premio per meriti straordinari nel processo di integrazione della Repubblica Slovacca nell'UE".

"Era a capo dell’Unione Europea quando si fece l’allargamento, la più grande azione di pace realizzata non 'con lo spirito della forza' ma della 'pazienza e dell’intesa', scrive in un twitt Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della salute e per anni collaboratrice dell'ex presidente del Consiglio.

"L'allargamento dell'Unione è stato chiaramente il più grande contributo alla stabilità e alla prosperità del continente europeo e di tutti i cittadini dell'UE. Ha anche portato alla Slovacchia la certezza dell'esistenza nell'area della libertà, della democrazia e della sicurezza. La sicurezza, di cui siamo ancora più consapevoli e apprezziamo dal 24 febbraio 2022", ha affermato ?aputová " Il Presidente ha ricordato che, grazie a Prodim, Italia e Slovacchia sono ora partner a un tavolo negoziale europeo. "Assegnando un premio statale, voglio apprezzare il ruolo che hai svolto per la Slovacchia e la nostra adesione all'Unione".

?aputová ha sottolineatoche "Ogni singolo Paese che ha aderito all'UE, e tutti quelli che aspirano all'adesione, devono essere e rimanere una democrazia liberale. Ciò significa avere uno stato di diritto funzionante, che includa una magistratura indipendente, mezzi di comunicazione liberi e la protezione delle minoranze. Se questi valori vengono indeboliti, dobbiamo proteggerli. Sapete che l'Europa non sarà sicura e stabile se non completeremo il processo di allargamento", ha detto a Prodi. Secondo il presidente slovacco, i paesi dei Balcani occidentali, che sono in linea con i valori dell'UE e che soddisfano i criteri, devono sentire che dimostriamo un genuino interesse per la loro adesione. "E l'Ucraina ha bisogno di sentire che è la benvenuta nell'Unione", ha aggiunto.

(Foto twitter Sandra Zampa)

