Case Acer e novità residenza storica. Cosa dicono le carte (e perchè fa discutere)

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"... Il requisito di storicità della residenza o dell’attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai

Comuni, i quali non potranno inserire la residenzialità storica anche all’interno dei criteri scelti e dettagliati

nei propri regolamenti ai fini della determinazione di punteggi premiali nelle graduatorie ERP", ma "si può fare riferimento al criterio dell’anzianità di permanenza in graduatoria ERP”.

E' quanto si legge negli atti della Giunta Regionale sulle modifiche e integrazioni ai requisiti per l'accesso e la permanenza in Erp, indicazioni che hanno fatto letteralmente insorgere la Lega bolognese e ferrarese.

Di Benedetto: "Avremmo la fila di persone che vengono da mezzo mondo per avere la casa gratuitamente in Emilia-Romagna"

Secondo il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto "È una condizione base per la tenuta del tessuto sociale. Se il criterio della necessità economica fosse l’unico e il preminente, allora sarebbe rotto ogni argine e avremmo la fila di persone che vengono da mezzo mondo per avere la casa gratuitamente in Emilia-Romagna, a danno di chi per anni ha sudato e lavorato qui - inoltre - Non è giusto nei confronti dei tanti cittadini Emiliano-Romagnoli che qui si sono spesi. Pensiamo ai tanti cittadini della provincia di Bologna in attesa di una casa che rischiano di veder sfumare da un giorno all’altro anni di attesa, nonché di lavoro e dedizione al nostro territorio - per il consigliere - devono essere i Sindaci a poter decidere. Invitiamo il Sindaco Lepore a farsi sentire sul tavolo regionale e a comunicare al Presidente uscente Bonaccini, che tra due mesi potrebbe essere dimissionario in vista di una candidatura europea, a non limitare l’autonomia dei Sindaci. Invitiamo il PD regionale alla responsabilità: se sono così convinti della bontà della loro proposta, la inseriscano nel programma elettorale delle regionali, che potrebbero svolgersi questo stesso anno, e facciano decidere i cittadini Emiliano-Romagnoli. Si decida in democrazia, non con colpi di coda non condivisi da fine legislatura”.

Rancan: "Se vinceremo in Emilia-Romagna sarà una delle prime azioni della nostra agenda"

"Bonaccini sceglie l’ideologia della sinistra a scapito dei cittadini emiliano-romagnoli - attacca il capogruppo in consiglio regionale del Carroccio e segretario Lega Emilia Matteo Rancan - faremo di tutto per contrastare questa vergogna: se vinceremo in Emilia-Romagna, il requisito della residenzialità storica per l’assegnazione degli alloggi Erp sarà un requisito stabile. Si tratta di una delle prime azioni della nostra agenda. Una decisione di buonsenso a tutela gli emiliano-romagnoli. Per la Lega i cittadini vengono prima dell’ideologia. Il Pd conferma invece che la pensa diversamente.

Marchetti: "Le assegnazioni diminuiscono e gli attuali criteri rischiano di far passare davanti gli ultimi arrivati, scalzando chi è in lista da tempo"

““Peccato che la situazione delle liste d’attesa per un alloggio di edilizia residenziale pubblica sia drammatica e, mentre si moltiplicano le richieste, secondo i dati aggiornati al 2021, le assegnazioni diminuiscono e gli attuali criteri rischiano di far passare davanti gli ultimi arrivati, scalzando chi è in lista da tempo. Un’assurdità e un’ingiustizia nei confronti di chi da più anni è attivo e residente nella nostra regione, dove quindi paga i contributi con cui si realizza il patrimonio immobiliare pubblico” osserva il consigliere regionale Daniele Marchetti

“Bonaccini, evidentemente, preferisce fare propaganda e assegnare le case popolari agli stranieri”. Così il deputato emiliano della Lega Davide Bergamini.

Castaldini (FI) «Proposta di nuovi criteri ideologica e non rispondente alla realtà vissuta da sindaci e comuni"

"Se è vero che la politica non dorme mai, durante le vacanze la regione Emilia-Romagna pubblica le delibere più controverse", ironizza la capogruppo di Forza Italia in Comune, Vlentina Castaldini: "Fino ad oggi i sindaci hanno avuto la possibilità, nei propri regolamenti comunali, di inserire criteri premianti e punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per l’accesso alle case popolari. Questi criteri sono stati usati dai sindaci di ogni schieramento politico, per poter dare risposte che tengano conto dei bisogni reali, della specificità del territorio e dell’offerta di edilizia pubblica disponibile - si legge nella nota - La giunta Bonaccini, nello stile solito per cui la narrazione è sempre lontana poi dalla realtà, si dimentica della sussidiarietà verticale e propone una modifica di legge che impedisce ai comuni di poter adattare la norma ai bisogni del proprio territorio. L’iter è ancora lungo, essendo la legge di competenza dell’Assemblea Legislativa dovrà essere votata e approvata dalla maggioranza dei consiglieri regionali, ma il segnale è chiaro".

"Credo che in questo periodo tutti i consiglieri, anche quelli di maggioranza, dovranno interrogarsi su questo tema che riguarda i sindaci, ii cittadini e tutte le nostre comunità, per questo ho chiesto di convocare un’udienza conoscitiva in commissione nella quale invitare anche tutti i sindaci ed i gestori di edilizia popolare, nella quale la giunta regionale illustri la proposta e gli amministratori locali possano far sentire la propria voce",conclude Castaldini.

La Regione: "C'è una sentenza del tribunale"

Non tarda ad arrivare la risposta da viale Aldo Moro: “Il requisito della storicità della residenza e dell’attività lavorativa resta per l’accesso, ma non potrà essere valutato due volte, anche in sede di graduatoria, a beneficio di una valutazione più complessiva sull’effettivo stato di bisogno delle famiglie. E a Ferrara già una sentenza del Tribunale giudicò discriminatorio il regolamento del Comune” ribatte l’assessora regionale alla Programmazione territoriale e politiche abitative Barbara Lori “nessuna lezione da chi ha azzerato il Fondo nazionale per l’affitto e quello per la morosità incolpevole. Quello della casa è un problema in forte crescita, ma questo Governo brilla per la sua assenza”.

“A chi contesta la delibera regionale - spiega Lori - voglio dire che questa non comporterà nessun passo indietro nella garanzia dei diritti dei cittadini. Al contrario, l’obiettivo di questo provvedimento è proprio quello di introdurre regole uniformi per fare sì che il diritto alla casa sia davvero lo stesso su tutto il territorio regionale”.

Le novità del provvedimento

Il requisito della residenza o dell’attività lavorativa da almeno tre anni in Emilia-Romagna resta come requisito di accesso, ma che non potrà essere valutato due volte come fonte di punteggio aggiuntivo in graduatoria.

Ci sarà anche l’obbligo per i Comuni di attuare una ripartizione ponderata dei diversi indicatori (nuclei familiari numerosi, giovani coppie, fragilità economica, coabitazione, anzianità di permanenza nelle graduatorie) utilizzati nelle graduatorie, per evitare che localmente un requisito specifico possa avere un valore preponderante rispetto agli altri.

“Due criteri ispirati a un principio di equità - sottolinea l’assessora Lori - per ovviare a disparità di trattamento a livello territoriale che non hanno ragione di essere. E che vanno nella stessa direzione della sentenza del Tribunale di Ferrara che nel 2021 ha definito discriminatorio il regolamento del Comune di Ferrara proprio per quanto riguarda il meccanismo di premialità nei punteggi collegato al criterio della residenzialità storica”.

“La Regione sta moltiplicando il proprio impegno per garantire un vero ed equo diritto alla casa in Emilia-Romagna- aggiunge Lori-. Anche con questa delibera, in cui prevediamo una serie di meccanismi a favore delle famiglie che si trovano a vivere una situazione di maggiore fragilità o delle donne vittime di violenza. E voglio qui ricordare che è di pochi mesi fa la decisione con cui abbiamo stanziato dal nostro bilancio ulteriori 9 milioni di euro a sostegno di quel Fondo per l’affitto che, insieme al Fondo per la morosità incolpevole, è stato azzerato da questo Governo. E a nulla sono valse le richieste di un ripristino che abbiamo rivolto all’Esecutivo, a fronte di un’emergenza casa che è sotto gli occhi di tutti. Il sindaco Fabbri e gli altri esponenti della Lega che criticano la Regione dovrebbero rivolgere ad altri le loro rimostranze”.

Continua a leggere su BolognaToday