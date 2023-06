Schlein a casa Prodi. E il Prof ringrazia i giornalisti: "Siete stati molto affettuosi"

Sono stati in tanti oggi, a partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein, ad attraversare via Gerusalemme per bussare alla porta della casa di Romano Prodi, per un abbraccio e un momento di affetto, dopo la dolorosa morte della moglie Flavia Franzoni. La professoressa (insegnava Metodi e tecniche dei servizi sociali all'Università di Bologna) è scomparsa per un malore martedì all’età di 76 anni. Era in cammino su un sentiero francescano in Umbria con il marito e altri amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi. A presiedere i funerali che si terranno domani alle 11 e 30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

La visita della leader dem

In queste ore non si contano i messaggi di cordoglio indrizzati all’ex premier ed ex presidente della Commissione Europea. In molti casi anche di persona, tra amici di una vita ed esponenti del mondo politico, economico ed accademico, che lo stanno raggiungendo per una breve visita. Come Elly Schlein che si è recata in giornata a casa Prodi, nel cuore del centro di Bologna, a pochi passi dalla Basilica di Santo Stefano. La segretaria dem, accompagnata da una scorta, ha suonato al campanello, annunciandosi, ed è salita. Terminata la visita, commossa, ha lasciato l’abitazione senza rilasciare dichiarazioni.

La mattinata del Professore

È stato invece il Professore a fermarsi a parlare per qualche secondo con i giornalisti che lo attendevano sotto casa, ringraziandoli per la loro partecipazione al lutto. "Siete stati molto affettuosi, grazie", le sue parole. In mattinata Prodi si è allontanato a piedi con la sua portavoce Roberta Zampa, diretto verso piazza Santo Stefano. Al rientro, era accompagnato anche dal figlio maggiore, Giorgio. Romano Prodi e Flavia Franzoni hanno iniziato a frequentarsi da giovani, durante gli anni del loro attivismo all'interno dell'Azione Cattolica. Si sono sposati il 31 maggio 1969, una celebrazione presieduta dall’allora sacerdote (e poi cardinale) Camillo Ruini. Lui già insegnava, lei era una studentessa, e in seguito divenne economista e docente universitaria. Dal loro matrimonio sono dati due figli, Giorgio e Antonio.

I messaggi di cordoglio

Ieri a esprimere profondo cordoglio è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarellla, e sui social è intervenuta Giorgia Meloni. "La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari", ha scritto la premier. La stessa Schlein in una nota si è stretta attorno a Prodi e alla sua famiglia, ricordando "lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali". "Una donna speciale che lascerà un vuoto immenso", il pensiero dell'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Messaggi di cordoglio, tra gli altri, anche da parte del vice premier Matteo Salvini e del presidente del Senato Ignazio La Russa.