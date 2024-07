Salario minimo, pro e contro a confronto: intervista doppia | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La giunta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha approvato da poco una delibera che introduce un salario minimo di 9 euro per i dipendenti pubblici e le imprese che intendono lavorare per il Comune del capoluogo campano. In merito a questo provvedimento il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, ha avuto un breve colloquio con il suo collega partenopeo. "Ho voluto confrontarmi - con Manfredi - brevemente su alcuni dettagli della misura che hanno appena adottato, che valuto di grande interesse" ha dichiarato Lepore. "A Bologna - continua il sindaco - abbiamo già una serie di strumenti attivi per garantire tutela della retribuzione e dei diritti dei lavoratori in diverse filiere di appalti e subappalti, condivisi con le organizzazioni sindacali e datoriali. Ma intendo promuovere un gruppo di studio per esplorare se e in che modo questa misura possa essere adottata anche dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, alla luce degli strumenti già in essere. Sarà l’occasione per rilanciare complessivamente l’impegno del nostro territorio per sostenere il lavoro e il reddito delle persone che lavorano, con equità e capacità di innovare assieme".

Pro e contro salario minimo, visioni a confronto

E proprio sul tema del salario minimo nazionale per combattere il lavoro nero e lo sfruttamento, davanti alle telecamere di BolognaToday si sono confrontati, portando posizioni e visioni contrapposte, Giacomo Tarsitano, Consigliere Comunale di Bologna della lista civica "Matteo Lepore Sindaco" (favorevole) e Victoria Sinardi Brunello, Consigliere di Quartiere di Borgo Panigale del gruppo "Lega-Salvini Premier" (contraria).

Apre la discussione Tarsitano, sottolineando come "i dati testimoniano la necessità di un intervento normativo all'interno del mercato del lavoro, soprattutto nel nostro paese dove i costi della vita sono aumentati esponenzialmente a fronte di un immobilismo dei salari". Lo incalza Sinardi Brunello: "la definizione per legge di salario minimo metterebbe a rischio la contrattazione collettiva, con il serio pericolo di aumentare la disoccupazione, incrementare i contratti irregolari, il lavoro in nero e diminuire le ore lavorate".