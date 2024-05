Elezioni europee, visioni a confronto: intervista doppia a Basso (Lega) e Saltarelli (Volt) I VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il confronto tra Mumolo e Servidori, nuovo dibattito a tema elezioni europee tra Alessandra Basso, l'eurodeputata del Carroccio pronta al secondo mandato a Bruxelles e Marcello Saltarelli, di Volt, attivista per un'Europea green e libera.

Basso dal 2019 si occupa di Made in Italy e la difesa della famiglia tradizionale dalla commissione per lo sviluppo e quella per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Saltarelli invece si candida nella lista Pd per Volt, l'unico partito paneuropeo e si batte dal 2018 per una politica sostenibile e un "Europa federale".