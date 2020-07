Comunali 2021, la Lega si scalda: Salvini a Bologna per la nuova sede

"Bologna merita un percorso nuovo, di ascolto e dialogo. Questo percorso inizia sabato mattina, 25 luglio, alle 13, con Matteo Salvini e tanti sostenitori Lega, vecchi e nuovi. Il momento è storico".

Ad annunciare la presenza del leader del Carroccio dopodomani in città, il senatore leghista Andrea Ostellari, commissario Lega in Emilia-Romagna. Salvini arriverà in via Santa Margherita 7/2 per inaugurare una nuova sede del partito, "la prima nel cuore della città". E col pensiero rivolto alle amministrative sotto le Due torri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Lega, aggiunge Ostellari, "non ha paura di crescere, di aprirsi e confrontarsi con tutte le realtà sociali di Bologna. L'obiettivo è costruire un progetto politico condiviso e vincente, attorno al quale aggregare le forze migliori della città, in vista della sfida che ci attende nel 2021".