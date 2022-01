San Lazzaro ha una nuova assessora: è la 29enne Sara Bonafè

Sara Bonafè è la nuova assessora del Comune di San Lazzaro di Savena con le deleghe al Lavoro e Start up, Attività produttive e commerciali e Sicurezza: deleghe prima tenute dalla sindaca Isabella Conti. L’assessore Juri Guidi oltre alle deleghe alla Cultura, Pari Opportunità e Europa e Giovani, da adesso si occuperà anche di Comunicazione e Marketing.

29 anni, laureata in Giurisprudenza, indirizzo Diritto Amministrativo, è entrata in consiglio comunale a San Lazzaro di Savena alla fine del 2014 con la lista Sinistra ecologia e libertà. Come primo atto da consigliera ha approvato la decadenza del Poc, che ha certificato lo stop alla Colata di Idice.

Bonafè si è ricandidata nel 2019 nella lista Il Futuro Oggi, di cui era capogruppo. Accettando la nomina a assessora si è dimessa dal consiglio comunale.

"Sono certa che Sara saprà occuparsi con metodo e passione delle deleghe che le ho conferito - spiega la sindaca Isabella Conti - Sento la responsabilità di contribuire alla formazione e alla crescita di una nuova classe dirigente, giovane e capace . L'impegno di Sara per l'Amministrazione di San Lazzaro è iniziato nel 2014 quando divenni sindaca per la prima volta, e lei consigliera comunale. Insieme abbiamo fatto un percorso condiviso, e oggi sono certa che abbia le carte in regola per dare un importante contribuito al governo della nostra città".

“Ho accettato con molto entusiasmo la nomina – sottolinea Sara Bonafè – e ringrazio la sindaca Isabella Conti per la fiducia. Cercherò di adempiere al meglio all’impegno assunto. Con la giunta sono già a lavoro per realizzare tutti gli obiettivi di programma, tenendo ben presenti tutti i valori e le prerogative che hanno sempre contraddistinto i mandati della sindaca Conti, che condivido a pieno”.