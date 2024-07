San Lazzaro. Chi sono i neo assessori della Giunta Pillati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

San Lazzaro ha la sua nuova giunta. Dopo le elezioni dell'8-9 giugno e l’insediamento della sindaca dem Marilena Pillati, che raccoglie l'eredità di Isabella Conti, il 1° luglio si è tenuto il primo consiglio comunale, durante il quale sono stati presentati gli assessori ed eletti il presidente e i vice presidente del consiglio.

Sara Bonafè, capolista di San Lazzaro Futura, vicesindaca. Laureata in giurisprudenza, è stata assessora ai giovani, commercio, sicurezza e lavoro durante il secondo mandato della sindaca Isabella Conti (2022-2024). Nella giunta Pillati, Bonafè si occuperà delle Politiche per la Sicurezza urbana, Difesa e cura del territorio, Protezione civile, Ambiente, Agroecologia e ciclo dei rifiuti. “Sono profondamente grata per la fiducia e sono consapevole delle sfide che ci attendono” ha dichiarato Bonafè. “Il nostro obiettivo – continua - sarà sempre quello di lavorare con passione, trasparenza e determinazione per il bene della nostra comunità, ricercando soluzioni quanto più condivise, innovative, di visione e grande respiro per costruire insieme la Futura San Lazzaro, valorizzando le qualità straordinarie di questa terra e di questa comunità”.

Riconfermati anche i civici Luca Melega e Juri Guidi. Melega, ornitologo presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e tra i fondatori della lista “Noi Cittadini”, ha ricevuto le deleghe per Sport, Energia, Mobilità sostenibile, Trasporti e Manutenzione. Nella scorsa legislatura tra le deleghe aveva anche il Parco dei Gessi.

Guidi, nato nel 1987, amministratore e candidato nella lista “Futura San Lazzaro”, si occuperà di Cultura, Pace e Diritti civili, Marketing Territoriale e Promozione del Territorio. “Una nuova avventura inizia oggi, dopo una campagna elettorale faticosa e bellissima oggi si riparte con una nuova giunta” ha scritto Guidi sui suoi social. Dal 2010 al 2019 si è dedicato alla pubblica amministrazione delle strutture speciali dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna in veste d'impiegato.

Marina Malpensa, capolista del Partito Democratico, passa dalla presidenza del consiglio comunale alla giunta con le deleghe al Welfare, Politiche abitative, di genere, sociali del benessere, e Contrasto alle diseguaglianze. Nata nel 1964, ha una lunga esperienza come funzionaria amministrativa, economica e finanziaria. Nella prima amministrazione Conti lei è stata assessora più volte con svariate deleghe: Cultura e Ambiente (giugno 2014-ottobre 2016) Pari Opportunità (marzo 2016-maggio 2019) e Welfare (dicembre 2017-maggio 2019). Nel marzo 2023 ha concluso gli studi per un Master universitario di secondo livello riguardo la Public Management and Innovation.

Lucia Chiodini, eletta per un secondo mandato con il PD, residente a San Lazzaro si occuperà delle Politiche per le famiglie, Infanzia, Servizi educativi, Inclusione scolastica e servizi integrativi. Dal 1 Dicembre 2020, lavora come Tecnico degli Interventi Economici presso l'Ufficio Unico Turismo della Destinazione turistica di Bologna metropolitana. Nello specifico della verifica della rendicontazione di Bologna Welcome, gestione bandi per la promozione turistica e supporto a vari organismi e tavoli territoriali, inclusi progetti europei di promozione turistica.

Vincenzo Manco, nato nel 1963, entra in giunta con le deleghe alle Politiche di Sussidiarietà, Lavoro, Terzo Settore, Attività economiche e Commercio e Valorizzazione del Patrimonio comunale. Copre attualmente la carica di presidente nazionale dell'Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti. Dopo la maturità scientifica, ha studiato giurisprudenza all'Università di Parma, dove si è stabilito definitivamente. Ha ricoperto il ruolo di presidente Arci Servizio Civile nel 1996 e presidente regionale Uisp Emilia Romagna nel 2006. Nel 2013 è stato eletto presidente nazionale dell’Uisp e nel Consiglio nazionale Coni, nonché nel Coordinamento nazionale del Forum Terzo settore. Nel 2017 è stato rieletto consigliere Coni ed è entrato nell’esecutivo del Forum nazionale del Terzo settore. Manco è autore di contributi in volumi su temi di parità di genere nello sport, storie sportive e valori contro l’omofobia e la transfobia.

Michele d’Alena, innovation manager specializzato in processi di collaborazione e attivazione della comunità, avrà le deleghe a Partecipazione, Prossimità, Comunicazione, Tecnologie civiche, Poli sociali di comunità, Politiche per la Felicità. Scrittore e già collaboratore del sindaco Matteo Lepore, ha 48 anni ed origine venete ma ha studiato Scienze Politiche a Bologna e da allora si è trasferito in città. Si occupa di innovazione collaborativa, comunicazione, innovazione e tecnologia, con un'esperienza lavorativa che spazia tra pubblico, privato e non profit.

La prima cittadina, Marilena Pillati, si riserva la gestione di Urbanistica, Lavori Pubblici, Bilancio, Personale, Scuola e Adolescenti, Rapporti con Enti terzi, oltre a ogni altra materia non espressamente delegata.

Michele Cavallaro, dem rieletto per un secondo mandato è il nuovo presidente del consiglio, mentre il suo vice è Gianni Host, presidente del circolo di Fratelli D'Italia San Lazzaro, eletto per la prima volta al consiglio comunale nel gruppo di Fdi.