San Lazzaro, "Situazione calcistica a corrente alternata": consigliere FI interroga Conti

Quali e quante società sportive hanno presentato domanda di utilizzo degli impianti sportivi, Cevenini e Ca'de Mandorli, e con quali criteri siano state escluse e con quali criteri è stato concesso l'utilizzo degli impianti alle rispettive società Murri Calcio e Castel de' Britti Calcio.

Se vi sono condizioni di morosità nei confronti del Comune di San Lazzaro di Savena da parte della società calcistica FC San Lazzaro Calcio, e di quanto ammonta l'eventuale debito e di come il creditore si avvarrà sulla riscossione dell'eventuale debito.

La società GP Sport, società che nel 2015 ha lasciato un debito nei confronti del Credito Sportivo di oltre 250.000 euro, e dove il Comune di San Lazzaro di Savena ne era garante, se tal debito è stato saldato al nostro comune, oppure ancora in essere.

Se sono stati previsti obblighi di quota calmierata per i bambini di famiglie non abbienti, magari a fronte di sgravi economici sulle manutenzioni e se esiste un progetto sportivo per esse e per soggetti a rischio (opportunamente segnalati dai Servizi Sociali), completamente gratuito.

Queste le domande che pone, in un'interrogazione con risposta scritta, il consigliere comunale di centro-destra, Massimiliano D’Errico, alla sindaca di San Lazzaro Isabella Conti.

"Oramai è nota a tutti che la situazione calcistica a San Lazzaro di Savena è da cinque anni che va a corrente alternata, con società che nascono, falliscono, si aggiudicano gare d'appalto e poi non presentano le dovute garanzie, cambiano i presidenti societari, cambiano gli assessori comunali, ma la situazione degli impianti sportivi sono sempre di più in condizioni pessime e soprattutto sono sotto gli occhi di tutti - si legge nell'interrogazione - la scuola calcio sanlazzarese, negli anni passati, vantava oltre 500 atleti, disposti su varie annate, dai primi calci agli allievi, poi aveva una prima squadra che addirittura nel 2014 arrivò a giocarsi la Serie D, con il nome Real San Lazzaro".

"Apprendiamo sempre più spesso attraverso i social di Bandi, di Delibere, di gare d'Appalto, e abbiamo appreso attraverso questi mezzi, di una Delibera di Luglio, di cui non ne abbiamo trovato traccia se non da un comunicato

attraverso Facebook sulla pagina personale dell'Assessore Melega, che il Comune sanlazzarese procedeva con la gestione diretta degli impianti sportivi - continua D’Errico - guardando il sito istituzionale del Comune di San Lazzaro di Savena, apprendiamo che in data del 18/06/2020, vi è presente un documento di richiesta utilizzo impianti sportivi comunali anno 2020-2021 da presentarsi compilata entro il 20/07/2020 al Settore Sport e Marketing Territoriale persona di riferimento Rosario Paladino".

Inoltre con protocollo 27029/2020 del 23/07/2020 il Comune di San Lazzaro di Savena avrebbe concesso alla Società Sportiva Murri Calcio, l'utilizzo dell'impianto sportivo Cevenini: "Sui social abbiamo appreso anche che nella serata del 28/07/2020, presso il Parco 2 Agosto e a solo cinque giorni dal benestare del Comune di San Lazzaro di Savena sull'utilizzo da parte della Murri Calcio dell'impianto sportivo Cevenini, alla presenza dell'Assessore Melega e dei vertici societari, c'è stata la presentazione della nuova società e del modus operandi della stessa - incalza il consigliere - nella stessa serata, veniva presentato il progetto San Lazzaro Murri Calcio, dopodichè abbiamo iniziato a vedere sulla cartellonistica pubblicitaria presente sul territorio sanlazzarese, manifesti pubblicitari sulla nuova Scuola Calcio San Lazzaro Murri Calcio", conclude.