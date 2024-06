Una San Lazzaro per giovani. Chi sono i candidati under 30

Lunedì 27 maggio si è svolto un incontro a San Lazzaro tra alcuni candidati under 30 della coalizione di centrodestra e centrosinistra in vista delle elezioni comunali dell'8 e il 9 giugno.

Per la lista del Partito Democratico, Alice Taruffi e Bartolomeo Cianciolo hanno discusso di temi cruciali come la sicurezza per le donne nei mezzi di trasporto, la denatalità e la fuga di cervelli. Taruffi, studentessa di ingegneria informatica, nel suo intervento ha parlato di come molte donne non si sentano al sicuro nel prendere i nuovi bus notturni e ha proposto delle soluzioni che variano dall’educazione nelle scuole all’introduzione di un gruppo whatsapp per far sentire “protette e non sole” le donne che prendono i bus la sera. Cianciolo invece, laureato in giurisprudenza e operatore di Servizio Civile, ha sottolineato come San Lazzaro sia un paese che sta crescendo e che “molti giovani negli ultimi 10-15 anni hanno iniziato a investire su questo territorio” e che bisognerebbe incentivare questa tendenza con politiche accoglienti e incentivanti.

La lista di Fratelli d’Italia, rappresentata da Leonardo Bastelli e Luca Maurizzi, ha messo in luce le problematiche dell'isolamento delle frazioni e la mancanza di attività ricreative per i giovani. Bastelli, studente di ingegneria meccanica, cresciuto in una periferia di San Lazzaro vuole che “le frazioni tornino a vivere ed essere un punto di ritrovo per chi ci abita” attraverso politiche d’inclusione e sviluppo del territorio a sostegno delle imprese. Maurizzi, studente d’economia e impiegato nell’azienda di famiglia, in una simile vena ha sollecitato come l’isolamento delle frazioni è accentuato dall’assenza di attività ricreative in tutto il comune che porta gli under 30 a fare serata fuori, piuttosto che rimanere in città.

Davide Cristoni, laureato in informatica e borsista di ricerca, candidato nella lista Futura San Lazzaro, ha focalizzato il suo intervento sul volontariato giovanile, proponendo nuovi programmi per coinvolgere i giovani in attività di volontariato, soprattutto nell’ambito ecologico ambientale e la tutela del territorio. E infine Lorenzo Valentini, da istruttore alle politiche attive all’agenzia regionale per il lavoro, ha affrontato il tema dell’abbandono scolastico e della disoccupazione giovanile, collegando il fenomeno a quello della fuga di cervelli, e che dovrebbe essere prevenuto fornendo “competenze” attraverso percorsi e provvedimenti comunali volti alla formazione.

La partecipazione giovanile a San Lazzaro non si ferma a sei candidati; gli aspiranti consiglieri under 30 nelle liste sono ventitré tutti con le loro idee e competenze che non vanno sottovalutate. Le due liste con il maggior numero di under 30 (4 a testa) sono Azione e la lista unita tra Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana.

Azione

In quota calendiana, oltre a Valentini scendono in campo Beatrice Rossi, laureata in scienze politiche e programmatrice di eventi per il gruppo ‘Giovani Reporter’, Marika Folli, titolare del negozio di abbigliamento “La Boutique di Marika” e Alessandro Alberti, laureato in sviluppo locale e globale e ricercatore.

Lega-Fi-Dc

Invece nella lista capitanata da Massimiliano D’Errico si candidano Sara Bartolomei, studentessa di scienze e tecniche psicologiche, Riccardo Magrini, laureato in scienze politiche e dipendente al comando di polizia locale, Elizabeth Sinardi Brunello, studentessa di giurisprudenza e Mattia Di Placido, studente con esperienza d’assistente museale.

La maggior parte delle liste ha esattamente 3 candidati under 30, queste sono: Fratelli D’Italia, Noi Cittadini, San Lazzaro Futura e il Partito Democratico.

Fratelli D’Italia

Oltra a Bastelli e Maurizzi, l’ultimo, ma non per importanza, dei candidati meloniani è Tristan Bonora, docente d’inglese al British Institute di San Lazzaro. Bonora ha fatto diverse esperienze all’estero dove ha avuto modo di studiare l’inglese e il cinese.

Noi Cittadini

La storica civica di San Lazzaro ha incluso in lista Sofia Pira, iscritta alla facoltà di agraria con una forte passione per l’ambiente, Luca Lugasi, dottore in ingegneria dell’automazione alimentato da un forte senso di gratitudine per il comune dove è cresciuto e Giacomo Recchia, organizzatore di eventi di basket volti a unire i giovani sanlazzaresi e fare comunità.

Partito Democratico

Oltra a Taruffi e Cianciolo anche Lorenzo Bernardini punta al consiglio comunale. Da anni attivo in politica, oggi Bernardini è segretario del circolo Pd San Lazzaro e consulente del lavoro.

San Lazzaro Futura

Nella lista dell’assessora alla gioventù, Sara Bonafè, non potevano mancare gli under 30. Oltre a Cristoni scendono in campo Giacomo Baldazzi, laureato in scienze politiche e Junio Analyst di Forza Lavoro e Ludovico Romagnoli, studente di filosofia e coordinatore del gruppo Balotta, forum di giovani a San Lazzaro.

Le ultime due liste con candidati giovani sono Europa Verde e Rete Civica

Rete Civica

Rete Civica propone Federico Pucci, intermediario assicurativo e progettista e Giovanni Mariano Martino, imprenditore agricolo.

Verdi

Infine, i Verdi hanno Arturo Ciliegi, secondo in lista dopo Beatrice Grasselli. Ciliegi è iscritto al quarto anno di giurisprudenza, creatore di corto metraggi con il suo gruppo Little Bridge e da anni portavoce di Europa Verdi San Lazzaro.