San Lazzaro, la Giunta perde un assessore: si dimette Francesco Aloe

"Il giorno della Vigilia di Natale ho consegnato le mie dimissioni alla sindaca di San Lazzaro di Savena. Esco quindi dalla Giunta comunale". Lo scrive Francesco Aloe, ormai ex assessore al Marketing Territoriale e alla Comunicazione.

Aloe evita di parlare delle motivazioni che lo hanno portato "a questa dolorosa ma coerente scelta, anche perché non interessano a nessuno, e colgo l'occasione per ringraziare i cittadini, i commercianti, gli artisti, gli imprenditori, i registi, i produttori, tutti i consiglieri, le associazioni del nostro territorio ma anche voi che, da lontano, avete seguito con affetto questa mia avventura. Ne avrò bisogno ancora" scrive in una nota, dove ringrazia i dipendenti comunali "con cui ho collaborato: abbiamo fatto cose straordinarie, nuove, di alto livello nonostante, anzi, anche grazie a due anni di pandemia, mai usata come scusa per non fare ma sempre come motivo per reagire. Ho stampato e incorniciato, commosso, i loro messaggi di stima in modo da ricordarmi, tra qualche anno, chi siamo stati e il piccolo segno che ho lasciato. Sono quindi di nuovo sulla piazza, e non è Piazza Bracci"

"Ora non mi resta altro da fare che ricominciare, lasciando che le cose mi portino altrove. Continuo a essere un meteorite che arriva, brucia e sparisce. Ma è una condizione che fa per me, è stato un meteorite a far estinguere i dinosauri e a permetterci di essere qui. Quindi nessuna ansia né paura del vuoto, perché in realtà per l'animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo", conclude Aloe.

(Foto FB Francesco Aloe)