Sanità, Donini: "Servono 4 miliardi", parte la mobilitazione per il progetto di legge E-R

"Non c'è più tempo, la sanità pubblica e universalistica va salvata. Servono subito 4 miliardi di euro aggiuntivi" aveva scritto in una nota sui social l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini. Lo ha ribadito in un'intervista a Radio 24: "Stiamo vivendo un paradosso, abbiamo un ministro che dice che dal fondo sanitario nazionale mancano 4 miliardi di euro" dice l'assessore e coordinatore della commissione sanità della Conferenza delle regioni "tutte le regioni unitariamente dicono la stessa cosa da circa 18 mesi, manca un tavolo dove si decide dove prendere i finanziamenti, l'alternativa si chiama tagli".

"Progetto di legge mai passato per l'aula"

Quindi un progetto di legge di iniziativa regionale: "Oggi l’assessore Donini ha organizzato un incontro in video conferenza per presentare un progetto di legge approvato con delibera di Giunta i primi giorni di agosto e avente ad oggetto il sostegno al sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2023 - scrive in una nota Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d'Italia in Regione - La cosa inaccettabile è che questa proposta, presentata prima alla stampa e oggi ai territori, non è ancora mai stata discussa né in commissione sanità in Regione e quindi non è neppure passata dall’aula.

Come forza politica avremmo avuto il diritto di essere coinvolti e ovviamente ci riserviamo di esprimere oggi un giudizio sul disegno di legge. Ci auguriamo comunque che non ci sia l'intenzione di strumentalizzazione su un tema così importante e che riguarda tutti, quale è quello della sanità - continua la capogruppo - Ci pare comunque inaccettabile e ci lascia fortemente perplessi il fatto che la Giunta in autonomia abbia approvato un disegno di legge di iniziativa regionale e abbia già incontrato associazioni di categoria, amministratori locali e aziende sanitarie non avendo però ad oggi mai discusso e appunto cercato il confronto con i consiglieri regionali, che sono poi coloro che avranno il compito e la responsabilità di votare questo disegno di legge in aula".

Per Evangelisti è "un comportamento alquanto poco rispettoso dell'assemblea legislativa, che non va certo nella direzione di cercare la massima convergenza e condivisione politica su una tematica così importante, che riguarda tutti i cittadini, indistintamente dal proprio credo politico. Ci auguriamo un rapido cambio di rotta da parte della Giunta regionale e in particolare dell'Assessore Donnini che già pensa a raccolte firme e a mobilitazioni politiche con le amministrazioni, per il tramite della regione senza però coinvolgere le espressioni politiche che di quel consesso di diritto fanno parte" conlcude.

Oggi l'incontro con 400 sindaci e parti sociali

Oggi online l’incontro con oltre 400 tra sindaci di ogni orientamento politico, sindacati, associazioni, consulte e operatori della sanità per sostenere il progetto di legge di iniziativa regionale, e "una raccolta di firme, anche attraverso una piattaforma digitale, ordini del giorno da discutere nei Consigli comunali ed un evento a ottobre per fare fronte comune con sindaci di ogni orientamento politico, professionisti sanitari, sindacati, associazioni e consulte nell’iter di approvazione della legge”, ha detto Donini.

“Il Paese - prosegue Donini – ha bisogno di più sanità pubblica. Le risorse stanziate dal Governo dal 2023 al 2025 sono insufficienti per affrontare le nuove sfide cui è chiamata la sanità pubblica. Il sottofinanziamento della sanità è ormai diventato strutturale e questo rischia di garantire sempre meno ai cittadini l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, come previsto dalla Costituzione”.

“Per questo – prosegue - la nostra proposta di legge vuole portare al 7,5% del Pil il finanziamento annuale del Servizio sanitario nazionale e superare il limite di spesa del personale dipendente. Abbiamo, però, bisogno di una mobilitazione, istituzionale e popolare, perché vogliamo che questo nostro progetto di legge possa essere di esempio per altre iniziative analoghe. E’ una battaglia che riguarda tutti e non possiamo accettare che il sistema sanitario nazionale sia a rischio”.

L’Emilia-Romagna è la prima Regione che tenta di elevare una richiesta reiterata a proposta di legge, ma Donini ha buone ragioni di ritenere che non sarà l’unica perché in altre Regioni è in corso un dibattito simile.

La maggior parte dei partecipanti ha manifestato di condividere gli obiettivi dell’iniziativa. Inoltre, l’assessore Donini ha annunciato che, durante la discussione della proposta di legge in Commissione Salute, saranno auditi tutti i parlamentari eletti in Emilia-Romagna.

La proposta di legge dell’Emilia-Romagna

Portare al 7,5% del Pil il finanziamento annuale del Servizio sanitario nazionale per evitare il collasso finanziario della sanità italiana. Dopo il via libera della Giunta regionale lo scorso 31 luglio farà poi il suo iter in Assemblea legislativa e sarà poi sottoposta alle Camere, come prevedono l’articolo 121 comma 2 della Costituzione e l’articolo 28 dello Statuto regionale.

L’assessore Donini, nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi online dedicato alla proposta di legge della Giunta al quale hanno partecipato oltre 400 tra sindaci di ogni orientamento politico, sindacati, associazioni, consulte e operatori della sanità.

Cosa prevede il progetto di legge E-R

Secondo l’assessore, infatti, negli ultimi diciotto mesi tutte le Regioni d’Italia nell’ambito della Commissione Salute e della Conferenza delle Regioni hanno chiesto il finanziamento dei fondi per le spese Covid ed energetiche, circa 4 miliardi di euro, e l’adeguamento del fondo sanitario nazionale in modo strutturale. La proposta di legge di iniziativa della Giunta chiede risorse stabili su ambito pluriennale perché non solo il fondo oggi è inadeguato finanziariamente, ma è difficile – da anni - fare programmazione.

Chi vuole sostenere il progetto di legge può collegarsi all'indirizzo: https://salute.regione.emilia- romagna.it/pdl.