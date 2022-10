Reintegro sanitari no-vax, Bonaccini: "Schiaffo alla scienza e alla responsabilità"

"Se in materia di sanità pubblica la linea al governo la daranno i no-vax ne vedremo delle belle. Prima mossa schiaffo alla scienza e alla responsabilità. Punto". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini a commento della paventata sospensione delle multe per i non vaccinati, da parte del ministero delle finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti e del reintegro degli operatori della sanità pubblica, sospesi per lo stesso motivo.

Secondo quanto rtiferisce Ansa, sarebbero 480, in Emilia-Romagna, gli operatori della sanità pubblica sospesi per non essersi vaccinati e per i quali è in corso, come annunciato dal ministro della salute Orazio Schillaci, la procedura di reintegro.

Covid, cosa cambia

Il Governo Meloni dunque è all'opera per cambiare le cose in tema di coronavirus anche se il presdidente della Repubblica, Sergio Mattarella raccomanda prudenza poichè "dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19.