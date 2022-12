Santanchè: "Tossicodipendenti e rifiuti nelle spiagge libere". Corsini: "La invito in Emilia Romagna"

Alla proposta della ministra del turismo, Daniela Santanchè, che ha prposto di assegnare le spiagge libere ai privati perchè "piene di tossicodipendenti e rifiuti", arriva la risposta dell'assessore regionale Andrea Corsini: "Dunque fatemi capire - ha twittato - la Ministra del Turismo dice che le spiaggie italiane sono piene di tossicodipendenti e rifiuti. Uno spot promozionale straordinario per attirare turisti. La invito a venire sulle spiagge dell'Emilia-Romagna".

L'assessore regionale al Turismo e al Commercio ha da poco presentato il piano di promozione turistica 2023.

La "provocazione" della ministra era partita dal palco dell'assemblea di Confesercenti: "Sarebbe bene prima assegnare quelle spiagge che ora non sono assolutamente servite, ci sono tossicodipendenti, rifiuti. Nessuno pensa a tenerle in ordine: forse si potrebbe cominciare da lì. Dovrebbero poi essere ovviamente fruibili da tutti" respingendo l'idea di "consegnarle a delle multinazionali, ci toglierebbe le nostre peculiarità - ha osservato Santanchè - come un certo tipo di cibo, un certo tipo di accoglienza. Mi fa sentire male l'idea: pensate se non potessimo più mangiare i nostri spaghetti alle vongole o la nostra parmigiana di melenzane, cose che fanno parte della nostra identità".