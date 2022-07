Esposto di Bignami: coltivatore e "abituale consumatore di canne”, ma Santori non arretra

In qualità di deputato di Frateli d'Italia, Galeazzo Bigami ha presentato un esposto alla Prefettura e alla Porcura di Bolgona "in relazione alle notizie diffuse dalla stampa relative alle dichiarazioni del Sig. Mattia Santori il quale ha pubblicamente riferito di essere abituale consumatore di 'canne' e di essere dedito alla coltivazione di piante di marijuana per uso ricreativo".

Bignami fa riferimento al post sui social in cui il consigliere e leader del movimento delle Sardine ha riferito di coltivare "erba" in casa finendo così nella bufera.

Immediate le reazioni della politica. Obiettivo dell'esposto del deputato una valutazione sulla "sussistenza degli elementi integrativi della condotta sanzionata ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90 e dell’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti; nonché di ogni altro aspetto ritenuto giuridicamente rilevante in relazione a quanto esposto".

"Sarei sorpreso se le Autorità competenti non avessero già preso i provvedimenti dovuti - scrive a sua volta sui social Bignami - nel dubbio, ritengo doveroso nel mio ruolo di parlamentare segnalare loro quanto dichiarato dalla sardina Mattia Santori. O la legge è meno uguale per alcuni? Che dite, ho fatto bene?"

La replica: "Chiederò di denunciarmi"

Santori da parte sua non fa passi indietro: "Io chiederò di denunciarm i- dice l'ex sardina, consigliere comunale del Pd a Bologna - perchè con la denuncia a me verrà denunciato un sistema che oggi chiama criminali le persone sbagliate". E' arrivato intorno all'ora di pranzo a Palazzo D'Accursio per la seduta del Consiglio comunale, anticipato di qualche decina di minuti dal commento da Matteo Lepore: "Col sindaco questa mattina c'è stato un confronto molto franco e trasparente, come sempre è successo. E siamo molto allineati - assicura invece Santori - non la vedo come una tirata d'orecchi, ma semplicemente come una divisione dei ruoli. Lui sa benissimo il mio percorso e che sa che abbiamo metodi diversi". Come riferisce la Dire, il consigliere PD parla di "provocazione" da parte sua, con l'obiettivo di scompaginare l'agenda politica romana. "Questo è semplicemente un modo di accendere un riflettore - spiega l'ex sardina - e dire al Parlamento: chi sono i criminali? Gli autoconsumatori, che tolgono soldi alla criminalità organizzata, o i veri narcotrafficanti? Questa è la domanda a cui rispondere. Il resto sono tutte illazioni, gioco delle parti e un po' di teatro politico. Ma fa parte del gioco".

"In questo momento non sono indagato - mette in chiaro Santori - per cui non c'è nessuna sentenza che prova che io abbia commesso un reato. Ma io chiederò di denunciarmi, perchè con la denuncia a me verrà denunciato un sistema che oggi chiama criminali le persone sbagliate". Con una denuncia nei suoi confronti, secondo Santori, "denunceranno uno Stato che obbliga ad oggi sei milioni di consumatori di cannabis, che non è una droga, come dice l'Oms, a rivolgersi al mercato nero". Quindi precisa: "Quando uno fa un gesto come il mio, o è pazzo o ha fatto dei calcoli e si è informato. Naturalmente io mi sono assunto le mie responsabilità e l'ho detto al sindaco, che ne è consapevole. Mi assumo la responsabilità del mio gesto. Questo è per me fare politica, io sono attivista politico. Attraverso il mio corpo e la mia persona, si lancia un messaggio politica e si apre un dibattito che oggi qualcuno in Parlamento non vuole".

"Se Fdi mi farà il favore, attraverso la denuncia, di accendere i riflettori su un disegno di legge che loro stessi non vorrebbero neanche discutere, in qualche modo avrò centrato l'obiettivo". L'ex sardina, a cui il sindaco ha affidato la delega alle Politiche giovanili, conclude: "Io non sono un influencer o un cantante famoso, non sono un bravo attore - dice Santori - sono una persona che fa politica. In questo momento la politica sta discutendo a livello nazionale un disegno di legge che sistema una normativa e un impianto sbagliato, inefficace e ingiusto. Io ho il dovere come politico, per il percorso che ho fatto e per la dignità che devo a una comunità che mi ha seguito e mi ha votato, di darle rappresentanza. Quello che faccio con le politiche giovanili è amministrazione, è qualcos'altro. Tutte le iniziative, che non sono merito mio ma di una squadra che ci lavora, sono cose a parte".

Cosa prevede l'articolo 75

