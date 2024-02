QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La legalizzazione della cannabis è tema attuale. Diverse le posizioni sull'argomento. Abbiamo indagato le ragioni di chi è a favore e chi non lo è, coinvolgendo Mattia Santori, consigliere comunale del Pd, che spesso si è esposto sulle droghe leggere, battendosi per la legalizzazione. Posizione diametralmente opposta a quella di Matteo di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo D'Accursio nonché presidente della commissione Bilancio.

Secondo Santori: "Non è giusto che i soldi dei consumatori vadano nelle tasche delle mafie, per questo va legalizzata". D'altro canto Di Benedetto sottolinea i "il rischio dell'aumento dei consumi" e aggiunge "ha effetti collaterali, per questo trattato come un farmaco".

