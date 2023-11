Santori boicotta il forum di Santanchè: "Week-end di super lusso, solo passerella di ministri"

Una mail arrivata a Mattia Santori, delegato al turismo, per un Forum Internazionale sul Lago Maggiore, a firma della ministra Daniela Santanchè. Un invito, riferisce il consigliere, rivolto a esperti, responsabili e assessori delle principali regioni e città italiane.

"La location è da paura, un hotel super lusso sul Lago Maggiore, e anche il format è di quelli che ti spingono ad accettare a scatola chiusa: due giorni a spese del Ministero, tra cene di gala, light lunch e notte in una camera con letto king size - scrive Santori in una nota - poi ieri esce il programma, e la presa per il c*** si materializza".

Santori ha riferito ieri anche in consiglio comunale che sarà moderato da Nicola Porro e Paolo Del Debbio, conduttori di Rete 4 "e già fa ridere - ha detto nel suo intervento - sto parlando con molti operatori che se la ridono e non andranno a questo forum" .

"Secondo Santanché - continua la nota del consigliere - un forum sul turismo coincide con la passerella di tutti i ministri del Governo che vengono a intrattenerci per 24 ore. Nessun esperto in scaletta, né rappresentanti delle Regioni (che in Italia hanno la delega al turismo), né operatori del settore. Manca all’appello pure ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo".

"Mai avrei pensato di rifiutare un invito ministeriale, ma il turismo è una cosa seria e la politica pure. E mi vergognerei a raccontare ai miei concittadini o ai lavoratori bolognesi che il sabato e la domenica lavorano per accogliere i nostri turisti che me ne vado in gita a spese del Comune di Bologna e dello stato italiano a sentire la Bernini e Lollobrigida che ci parlano di 'gusto' e 'stile di vita' moderati da Nicola Porro e Paolo del Debbio. Ho comunicato che non parteciperò a questa farsa. Nel frattempo, buon week-end e buona fortuna a chi lavora nel turismo. Ci aspettano tempi duri" conclude.

Il programma

Si chiamerà "Meraviglia, gli open" richiamando la discussa campagna con la Venere di Botticelli,e si terrà a Baveno (No) il 24 e il 25 novembre.

Tra gli altri, oltre alla ministra Santanchè, ci saranno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e quella della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, degli esteri Antonio Tajani, dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, delle Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si legge nel comunicato del ministero "previsti gli interventi di ministri e istituzioni di Paesi Esteri. Ad affiancare i ministri nei vari panel previsti in questa due giorni sul Lago Maggiore, ci saranno i rappresentanti nazionali e internazionali del mondo imprenditoriale, dell’associazionismo, della cultura, del turismo in ogni sua declinazione, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’eccellenza italiana di ciascun settore e partire da quella per programmare insieme il presente e il futuro, tenendone in considerazione sfide e opportunità".