"Effetti cannabis devastanti": giovani FdI regalano piante aromatiche

Ancora contestazioni e proteste contro le dichiarazioni del consigliere comunale PD, Mattia Santori, che ha dichiarato di coltivare marijuana in casa: "Ha dichiarato di star commettendo probabilmente un illecito - ma al momento la Procura di Bologna non ha aperto alcun fascicolo - Per questo abbiamo già fatto un esposto, depositato dall'On. Bignami, che segnala ulteriormente alle autorità il fatto, auspicando facciano le dovute indagini", scrive in una nota Stefano Cavedagna, portavoca nazionale di Gioventù nazionale e consigliere FDI al Comune di Bologna.

Per il consigliere "gli effetti della cannabis, soprattutto sugli adolescenti, sono devastanti. E' irresponsabile ed inaccettabile una azione del genere che faccia passare il consumo come normale. Invitare indirettamente molti altri alla disubbidienza è ancora più inaccettabile. Non ci stupiscono le affermazioni di Clancy - che era intervenuta sull'accaduto - oltre che quelle di Santori, forse il PD doveva pensarci prima a chi candidare, oppure dire in modo chiaro come la pensa. Dire, inoltre, che legalizzare toglierebbe dalla mano delle mafie questo business non è vero, lo diceva già Paolo Borsellino che questa scelta non potrebbe in alcun modo danneggiare la criminalità. Piuttosto, si dica a chiare lettere che chi compra droga, non solo commette un reato, ma sta finanziando la criminalità organizzata".