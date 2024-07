Scarano nuova capogruppo FdI: "Seguo l'esempio di Bignami e Lisei"

Francesca Paola Scarano è la nuova capogruppo di Fratelli D’Italia in consiglio comunale a Bologna. Lo rendono noto i consiglieri meloniani a Palazzo D'Accursio.

"Il gruppo di Fratelli D’Italia, principale gruppo di opposizione a Lepore e rappresentante del primo partito di governo della Nazione - scrivono in una nota - Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone, la stessa Francesca Scarano e Manuela Zuntini - lavorerà ancora più intensamente a tutela degli interessi dei bolognesi, con un impegno particolare per le imminenti elezioni regionali, per portare un cambiamento anche nella nostra regione".

“Accetto con gioia e responsabilità questo ruolo, certa che la squadra di FDI sarà ancora più forte, coesa e incisiva, seguendo l’esempio dei nostri riferimenti nazionali, il Viceministro Galeazzo Bignami e il Sen.Marco Lisei".

L'addio alla Lega nel 2023

Scarano, eletta nella Lega di Salvini, dopo quattordici anni di militanza, a febbraio del 2023 aveva lasciato il Carroccio entrando nel Gruppo Misto: “Una scelta che valutavo da tempo - disse allora in conferenza stampa - sto accusando una mancanza di progettualità condivisa e a lungo periodo, sono stanca di alcuni modi di fare e di slogan. La Lega doveva essere il movimento che rappresentava il radicamento sul territorio, non solo venire in campagna elettorale e poi sparire e non affrontare temi importanti solo con degli slogan o con dei post sui social network. Radicamento sul territorio significa esserci sempre e andare a fondo nelle questioni trattate”.