Riconteggio schede elezioni politiche: De Maria confermato deputato

Andrea De Maria 'rivince' le elezioni. La giunta per le elezioni della Camera ha preso atto ieri dell'esito della verifica sui voti espressi nel collegio uninominale U07 dell'Emilia-Romagna che videro rieletto il deputato dem. E ha preso atto che la vittoria è proprio sua.

A fine novembre la Giunta delle elezioni aveva infatti deliberato l'apertura di un'istruttoria con il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni per quattro collegi uninominali su cui erano stati presentati ricorsi: l'uninominale Emilia-Romagna U07 (quello appunto di De Maria), il collegio U08 Lombardia 1 dove vinse Cristina Rossello (Fi), il collegio Calabria U02 dove si affermò Anna Laura Orrico (M5s) e il collegio U08 Emilia-Romagna che portò alla Camera Alice Buonguerrieri (Fdi).

Si era deciso di partire proprio dal collegio uninominale Emilia U07 dove lo scarto era stato maggiore affidando la cosa ad un comitato di verifica. Che ieri ha reso noti i risultati della sua attività. De Maria aveva avuto 89.759 voti secondo i dati di proclamazione, confermati dalla verifica dei verbali sezionali.

Al termine della revisione effettuata dal comitato la cifra risulta di 89.778 voti. Il suo principale avversario e autore del ricorso era l'esponente del centrodestra Giuseppe Galati: arrivò a 87.791 voti secondo i dati di proclamazione, anche questi confermati dopo la verifica dei verbali; l'esito della revisione effettuata dal comitato dice ora che gliene spettano 87.818. Il divario tra i due era di 1.968 preferenze alla proclamazione e ora diventa di 1.960 voti.

Questo numero "proiettato sul totale delle sezioni del collegio, evidenzia come non vi siano risultati tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali", è stato spiegato ieri alla giunta delle elezioni. Pertanto il comitato di verifica del collegio uninominale U07 dell'Emilia-Romagna ha proposto ieri "di non procedere oltre nella verifica".

E la giunta delle elezioni ha concordato. Caso chiuso, dunque. Il sistema di verifica aveva previsto il controllo su un campione del 5% delle sezioni del collegio, sorteggiate dal comitato. Quelle esaminate sono state così 21. Le schede bianche verificate sono state 164 e le nulle 311 e non c'erano schede contestate nelle 21 sezioni. Delle 164 schede bianche esaminate 161 sono state confermate e tre sono state unanimemente ritenute dal comitato "riportanti voti validi".

Delle 311 nulle esaminate, 263 sono state confermate e 48 sono state ritenute con voti validi. E così sono emersi 51 voti validi da attribuire ai candidati e alle liste: 19 a De Maria (di cui 15 al solo candidato) e 27 a Galati (di cui 15 al solo candidato). Sono stati sommate alle preferenze della proclamazione, ma l'esito non è appunto cambiato.