Scherzo telefonico a Meloni, Bernini e Bignami la difendono: “Ha mostrato coerenza” | VIDEO

È di ieri la notizia di uno scherzo telefonico, o presunto tale, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad opera di un duo di comici russi. I due attori hanno finto di essere un politico di alto rango di un non ben specificato Paese dell’Africa, riuscendo nell’impresa di parlare direttamente al telefono con la premier. In difesa di Meloni si sono schierati la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, intercettati al congresso One Health. Bernini e Bignami hanno parlato di “coerenza con le idee da sempre espresse sul tema”. In aggiunta, il numero due al MiT ha fatto ironia su uno specifico episodio avvenuto nel 2019 a Davos, in Svizzera, quando durante una pausa dell’Economic Forum l’allora premier italiano Giuseppe Conte fu ripreso di nascosto mentre conversava con la premier tedesca dell’epoca, Angela Merkel.