Europee, comizio Pd. Schlein: "Cessate il fuoco in Medio Oriente. Va fermata la follia di Netanyahu" | VIDEO

Pioggia e tuoni non fermano i dem bolognesi a centinaia in piazza San Francesco per ascoltare la segretaria Elly Schlein. L'ex eurodeputata taglia il nastro della campagna elettorale presentando i candidati della circoscrizione est ed elencando gli obbiettivi principali del suo partito: sanità pubblica, diritti sociali e civili, condizioni di lavoro migliori per i giovani e pace in medio oriente.

In particolare Schlein dedica parole dure al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusandolo di star per compiere una "follia" a Rafah che "rischia di tradursi in un ulteriore ecatombe dopo già 35.000 vittime tra i civili palestinesi".

La segretaria del Partito Democratico ha infine condiviso la sua visione di un'Europa "federale contro l'economia di guerra e i paradisi fiscali che garantisca benessere e servizi per tutti".