Schlein alla manifestazione M5S "non piace": defezioni e polemiche per le parole di Grillo e Ovadia

In diversi nel partito non l'hanno presa bene, tra chi fa muro e chi scalpita nel PD a guida Elly Schlein. L'occasione per esprimere ufficialmente il malcontento, già nell'aria, è stata la partecipazione della segretaria dem alla manifestazione del Movimento 5 stelle contro la precarietà, alla quale è intervenuto anche Beppe Grillo.

"Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe - ha detto la segretaria - ci tenevamo a venire per testimoniare la volontà di lavorare insieme contro la precarietà". "Un segnale importante per chi pensa di essere maggioranza nel paese - replica il leader 5 Stelle - di percorso ne abbiamo da fare, ma questo è un buon messaggio".

L'essenza della mobilitazione - "Basta precarietà" - sembrerebbe passata in secondo piano, mentre alcuni a Schlein, al di là delle parole dirompenti di Grillo, contestano "l'ospitata", ovvero meglio organizzare una manifestazione insieme e non andare a rimorchio di Giuseppe Conte.

“Sarà in ogni manifestazione a difesa del lavoro e in contrasto alla precarietà, in ogni piazza di cui condivideremo i contenuti: dal lavoro alla difesa della salute pubblica, dalla scuola alla battaglia per il Pnrr” ha commentato invece il capogruppo PD al Senato, Francesco Boccia.

Grillo e Ovadia i motivi del dissenso?

"Fate le brigate di cittadinanza. Mascheratevi con il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti: mettete a posto marciapiedi, aiuole e tombini. Fate il lavoro e scappate”, ha detto Grillo dal palco di Roma sabato pomeriggio e, manco a dirlo, si è scatenata la bufera, tra polemiche, fraintendimenti e, tocca dirlo, forse anche pretesti.

Non si è fatto ridere dientro neanche Moni Ovadia che dal palco ha parlato di guerra come frutto “del sistema adottato dalla Nato, della menzogna sistematica. Molti esponenti della politica americana avevano avvertito che l’espansione della Nato sarebbe stata una catastrofe epocale. Eccola. Ci vogliono trascinare tutti in una guerra perché i governi degli Stati Uniti affermino la loro supremazia mondiale. Non vogliono mollarla, anche se il mondo è cambiato e dovrebbe esserci un mondo multipolare - ha detto - questa catastrofe sta distruggendo l’Europa che non è alleata degli Usa: ne è serva. Vogliono distruggere la federazione russa e frammentarla in tante piccole repubbliche per poi concentrarsi contro la Cina. Gli Usa hanno basi e soldati in tutto il mondo, la Cina neanche uno. Hanno sputato sulla nostra Costituzione. La manovra era di far entrare l’Ucraina nella Nato. Come ci si può fidare di bugiardi matricolati il cui scopo è fare guerre?”. Il regista conclude: “È ora di chiedere a gran voce di cessare la voce delle armi e aprire trattative senza precondizioni”.

Il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha presto "comunicato a Stefano Bonaccini - presidente PD - le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No". Per D'amato "è stato un errore politico partecipare alla manifestazione. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica".

Non si è lasciata scappare l'occasione, l'ex segretario PD, ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva: "Delirio dei 5Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e rischiosa ma ne andremo fieri per sempre - ha scritto Matteo Renzi sui social - Poi vedo Elly Schlein rincorrere il corteo grillino e domando ai riformisti del Pd: ma davvero volete finire così la vostra esperienza politica?"