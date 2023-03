Schlein-Meloni, primo match in Parlamento: prossima sfida il congresso CGIL

Primo confronto-scontro in Parlamento tra Giorgia Meloni e la neo segretaria PD, Elly Schlein. Al centro del dibattito il salario minimo, la retribuzione più bassa per i lavoratori, avversato dal Governo: "Non è la soluzione, serve tagliare le tasse sul lavoro" ha detto Meloni, in question-time.

E' quindi scattato il botta e risposta con "vada a dirlo a chi ha una paga da fame" di Schlein e Meloni che imputa al PD, che ha governato, la responsabilità di aver reso gli "italiani più poveri, e questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta", insomma, come spesso capita negli avvicendamenti,. molti problemi diventano "eredità del governo precedente".

Poi l'attacco sui diritti civili: "Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. - ha attaccato Schlein - Ma la vostra propaganda sta sfumando e verrete giudicati per quello che fate e non per le facili promesse alimentate per anni che sono già smentite dal suo governo".

Poi Schlein sferra il colpo sui diritti civili: “Una destra ossessionata dall'immigrazione ma vedete l'emigrazione di tanti giovani che i salari bassi e la precarietà costringono a costruirsi un futuro altrove. Avete quasi cancellato Opzione donna. Queste sono le risposte" perchè le vostre priorità "sono altre: i rave, i condoni, la guerra alle Ong e da ieri colpire i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali che hanno gli stessi diritti di tutti i bambini e bambine che fanno parte della nostra comunità".

Al di là dei temi politici, è innegabile l'energia delle due donne ai vertici, un dibattito molto atteso, il primo, che non ha deluso.

Prossimo banco di prova il COngresso CGIL

Il prossimo banco di prova al congresso Cgil di Rimini, in programma dal 15 al 18 marzo, seppur a distanza. Oggi è previsto l'intervisto della segretaria PD, domani quello della presidente del Consiglio. L'ultimo premier ad accettare l'invito fu Rtomano PRodi, 27 anni fa.