Schlein su Vogue, polemiche e sfottò: "Non capisco niente di abiti, siamo a parlare di idee non di aspetto"

Non capisce niente di abiti e trucco e soprattutto non ha tempo da dedicarvi. Parola di Elly Schlein, dopo le polemiche e gli sfottò per l'intervista rilasciata a Vogue Italia e perchè si fiderebbe dei consigli dell'armocromista Enrica Chicchio.

I commenti e le critiche piombati sulla segretaria PD per essere apparsa su una rivista che poco avrebbe a che fare con il "mondo operaio" e con la sinistra in generale hanno riempito social e programmi televisivi forse più del Def, cioè di quanti soldi spenderà l’Italia nei prossimi anni, per cosa e per chi: "Non credo che uno dei problemi del paese sia il fatto che mi sia rivolta a un'amica che lo fa per mestiere - ha detto Schlein - delle donne spesso si parla più del loro aspetto che delle loro idee".

Quindi PD "partito di élite" di Massimo Cacciari, alla richiesta di consigli sul colore della Cravatta di Maurizio Gasparri, a "Hasta la armocromia siempre", per citarne alcuni e il ricordo va al maglioncino di chachemire di Bertinotti, per chi c'era...

"Noi siamo qui a parlare delle nostre idee delle nostre battaglie per il futuro dell'Italia - insiste la segretaria in un'intervista a Repubblica - sono una una persona sincera non ipocrita non costruita non credo di essere l'unica in politica la differenza Semmai è tra chi lo ammette in trasparenza e chi non lo fa diciamo sono una persona che non capisce niente di abiti e di trucco non ha nessuna fatica ad ammetterlo non è mai stato il mio ambito non ho tempo da dedicarci".

"Armocromia", ovvero la scelta dei colori che ha l'obiettivo di valorizzare l'estetica. Legittimamente può colpire un'intervista a un magazine che si occupa di "effimero" e che la segretaria dem ascolti consigli di stile, del resto il giornalista lavora per Vogue quindi una domanda, un passaggio erano scontati, quanto meno nelle ultime righe.

Eh sì, perchè a fronte di una lunga, forse troppo, serie di domande e risposte, la lente di ingrandimento è caduta sul quesito "fru fru" e non sullo Schlein-pensiero, al di là che venga o meno messo in pratica durante la sua reggenza o che si sia o meno in accordo. Quindi d'ora in poi, quando la vedremo penseremo al colore della sua giacca, le dona o no? Il commento top e spontaneo, almeno secono me, è stato quello del miglior attore di prosa del momento e compagno di partito della segretaria, Vincenzo De Luca, presidente della Campania, erede della miglior tradizione regionale: "Chicchio? Cacchio!"