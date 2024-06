Parco Don Bosco, i commenti della politica dopo gli scontri. Il Comitato Besta: "Non ci fermiamo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo le cariche della polizia subite all’interno del Parco Don Bosco, i manifestanti che ieri 20 giugno si sono opposti all’abbattimento degli alberi, sopra il terrapieno interessato dai lavori del tram e di una nuova pista ciclabile, hanno organizzato un presidio e portato davanti al palazzo del Comune i rami delle piante tagliate. Per esprimere solidarietà ai quattro manifestanti che erano stati fermati (e poi denunciati, prima di essere rilasciati) dalla polizia. Ma anche per richiamare l’amministrazione alle proprie responsabilità: “Fin dove vuole spingersi il sindaco quando dice ‘andare avanti ad ogni costo’? Abbiamo già visto persone gettate giù dagli alberi e vite messe in pericolo, qual è il prossimo passo?”, si è chiesto il Comitato Besta, che ha indetto per oggi 21 giugno alle 18 un’assemblea generale dentro il parco e lunedì un presidio alle 18 sotto la prefettura.

La condanna del sindaco Lepore

Non sono mancate le reazioni della politica a quello andato in scena ieri in viale Aldo Moro. Negli scontri sono rimasti feriti quattro attivisti e otto poliziotti. Gli agenti erano arrivati sul posto per permettere agli operai di eseguire il taglio degli alberi e sgomberare il terrapieno dai manifestanti, prima spostandoli di peso e poi con le cariche. “Occupare un cantiere è un reato molto grave – ha condannato il sindaco Matteo Lepore –. Non si può far finta che questo non stia accadendo da mesi”. Ma per Potere al Popolo “Il sindaco è politicamente responsabile tanto quanto il governo nazionale che militarizza i problemi sociali”.

Zamboni (Verdi): "Scioccata e delusa"

Si è detta “scioccata e delusa” la capogruppo di Europa Verde in Regione Silvia Zamboni, intervenuta sulla vicenda: “La chiusura del sindaco sulla richiesta di realizzare la pista ciclabile dentro al parco dove già esistono vari spezzoni realizzati in passato ha fatto ripartire le motoseghe protette da blindati di Polizia e Carabinieri e agenti in tenuta antisommossa". Un decisionismo, sempre secondo Zamboni, "degno di miglior causa del sindaco che per noi Verdi è inaccettabile nella dialettica politica e istituzionale.

Comitato Cavazzoni: "Calpestato il dialogo coi cittadini"

Il Comitato Cavazzoni, che in zona Savena si batte contro la realizzazione di un nuovo asilo di fianco a quello già esistente all’interno del parco Acerbi, ha espresso solidarietà con gli analoghi del Don Bosco: “Così si calpesta il dialogo con i cittadini e si annulla ogni forma di fiducia e partecipazione”.

Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega

Unanime la condanna da parte del centrodestra "Scontri e violenza non sono mai giustificati nè accettabili", afferma Fratelli d’Italia che assicura "massima solidarietà alle Forze dell'ordine ed agli agenti feriti". Il sindaco Matteo Lepore “si assuma le proprie responsabilità politiche per aver creato uno stato di conflitto perenne in città frutto del mancato confronto con i cittadini e residenti della zona”, sottolineano i consiglieri Fdi. La vicenda, aggiunge il senatore Marco Lisei, “dimostra inequivocabilmente la necessità del pacchetto sicurezza voluto dal Governo Meloni che prevede una serie di inasprimenti delle pene per coloro che aggrediscono le forze di Polizia nello svolgimento del loro lavoro”.

Anche per i forzisti Nicola Stanzani, Lanfranco Massari e Costanza Maria Bendinelli quello che è accaduto “non è frutto del caso, ma di un governo della città che raccoglie quanto ha seminato”. "Chi fa progetti senza valutarne gli impatti e senza ascolto semina vento- affermano gli azzurri- chi coccola i facinorosi che non rispettano le regole semina vento. E presto o tardi, raccoglie tempesta".

“Quanti di coloro che oggi protestano- si è chiesto Matteo Di Benedetto della Lega - hanno sostenuto forze politiche come Coalizione civica? Invito chi è contrario all'abbattimento degli alberi a schierarsi politicamente contro Lepore e la sua maggioranza, come facciamo noi, e a non prendersela con le forze dell'ordine”.

Il ministro Piantedosi: "Vicinanza agli agenti feriti"

Da Roma è arrivata la solidarietà del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi agli agenti feriti, a cui ha espresso “tutta la mia vicinanza e solidarietà. Pur a fronte di una situazione molto complessa i nostri ragazzi hanno saputo gestire con grande equilibrio e professionalità l’inqualificabile violenza dei manifestanti. A loro va il mio ringraziamento per il quotidiano impegno a tutela dei cittadini, insieme agli auguri di una pronta guarigione”. L’eco degli scontri è arrivato anche a Firenze e ha suscitato la reazione del candidato sindaco di centrodestra Eike Schmidt: “Abbattere gli alberi significa firmare la condanna di interi quartieri. È l’ennesima dimostrazione che il Partito Democratico e l’ecologia sono concetti diametralmente opposti”.

Sindacati di polizia: "Una follia"

Sul piede di guerra i sindacati di polizia. Il segretario generale Fsp Polizia di Stato Valter Mazzetti ha definito “follia” gli scontri: “Poliziotti che devono intervenire per sedare una folla inferocita in un cantiere pubblico per il taglio di alberi e che ne escono con otto feriti. È quasi surreale, ma invece è la tristissima realtà di un Paese in cui aggredire gli operatori in divisa è considerato l’assoluta normalità. Basta mandare i poliziotti in strada a prendere botte, per poi dirgli che sono stati bravi”.

“Quanto accaduto è vergognoso, la violenza non è mai giustificata e non esistono idee o valori che legittimino l'aggressione agli operatori delle forze dell'ordine" ha sottolineato il segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), Stefano Paoloni, mentre il Siulp si è complimentato “con tutti i colleghi impegnati nel servizio di ordine pubblico al parco Don Bosco. Ancora una volta emerge la grande professionalità e l’equilibrio che le poliziotte e i poliziotti sanno dimostrare in contesti complessi e delicati”.