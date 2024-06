Scrutrinatrice indossa maglia 'Antifa' membri di FdI la segnalano: "Quel simbolo riporta a sinistra"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una scrutatrice è stata segnalata da alcuni rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia per aver indossato una maglia con “messaggi politici”.

È successo ieri pomeriggio a Sant’Agata Bolognese, comune dove questo fine settimana si vota per le elezioni europee e le amministrative. La ragazza indossava una t-shirt nera con il logo di Antifa e la scritta “antifascismo militante”.

In una storia su Instagram, la giovane ha raccontato di essere stata “contestata” per il suo abito e tra tutti i presenti “la presidentessa di seggio è stata l’unica persona a supportarmi”. Su questa disputa è stato scritto un verbale e il comune ha contattato la prefettura, che si è espressa a favore della ragazza, ritenendo che il gesto “non può essere ricondotto a un orientamento politico perché il partito fascista non è candidato”.

“Ai seggi non devono esserci simboli o messaggi che possano riportare o condurre a orientamenti politici e quel simbolo secondo noi riporta più a sinistra, anche se noi non ci riteniamo fascisti”, ha commentato Carmine Barlotti, membro di Fratelli d’Italia di Sant’Agata Bolognese. Nonostante le polemiche, alla scrutatrice non è stato imposto di cambiarsi e ha tenuto indosso la maglietta per tutto il resto della seduta.