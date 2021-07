Scuola in presenza, l'appello del Ministro Bianchi: "Vaccinarsi è una atto di solidarietà"|VIDEO

Un lavoro di squadra "che richiama tutti alla propria parte di responsabilità, vaccinarsi è una atto di solidarietà". E' l'appello dell'ex assessore regionale e ora ministro dell'Istruzione del governo Draghi, Patrizio Bianchi, che sottolinea come al Ministero si stia lavorando "per preparare il rientro a scuola in presenza e in sicurezza, un lavoro articolato insieme ai territori, alle istituzioni locali, alle organizzazioni sindacali, ai singoli istituti e alle famiglie".