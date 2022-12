FdI: "Aula allagata e topi, nella città più progressista d'Italia la scuole cadono a pezzi"

"Un’aula allagata perché il tetto non resiste alla pioggia alle scuole Giordani, un cancelletto rotto che cade addosso ad un bambino della scuola dell’infanzia Ferrari e per poco si sfiora la tragedia e, dulcis in fundo, la presenza di topi nella mensa delle scuole elementari Bottego. Nella città più progressista d'Italia la scuole cadono a pazzi". Lo segnalano Manuela Zuntini, consigliere comunale FdI ed Elena Foresti, responsabile scuola FdI Bologna che fanno il verso alle parole del sindaco Matteo Leppre che così ha più volte definito Bologna.

"Negli ultimi giorni - scrivono in una nota - è questo il quadro dello stato di salute degli edifici scolastici bolognesi che viene dipinto dalle notizie dei media e dalle segnalazioni dei genitori e del personale scolastico. In compenso, attendiamo da mesi risposte concrete sulle azioni che il Comune promette di definire e avviare per la manutenzione degli edifici e delle aree esterne scolastiche. Come FdI abbiamo sollecitato, sin dal primo giorno di mandato, investimenti nella sicurezza, salubrità e accessibilità delle scuole di Bologna, dai nidi d’infanzia alle scuole medie, su cui ha competenza il Comune. Inutile che la Giunta continui ad evidenziare gli ingenti importi previsti sull’edilizia scolastica nel prossimo triennio, se si tolgono i pochi interventi di demolizione e ricostruzione concentrati su alcuni istituti, non rimane quasi nulla".

Per i due esponenti di Fratelli d'Italia "serve un piano ampio e diffuso di manutenzione e riqualificazione che sia volto a garantire standard minimi di manutenzione e sicurezza per tutte le scuole. È inutile che la Giunta continui a parlare di outdoor education, di scuole aperte tutto l’anno e aule all’aperto quando moltissime scuole bolognesi non hanno nemmeno spazi adeguati per la didattica e tanto meno per l’attività motoria, anche all’esterno. Per quella che viene sbandierata come la città più progressista d’Italia, sperimentare in pochi giorni allagamenti, crolli e topi non è esattamente un bel biglietto da visita".