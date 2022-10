Segreteria Pd, Bonaccini: "Tanti mi sollecitano, ma io rispetto il percorso"

Se la politica ha tutti gli occhi puntati sul nuovo Governo (che si prefigge di avere la parlamentare bolognese Anna Maria Bernini alla guida di uno dei maggiori dicasteri), altrettanti riflettori sono puntati sulle sorti del PD. I dem cercano il loro nuovo segretario. E c'è chi punta sul Governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Lato suo, il presidente della regione conferma tutta l'intenzione di valutare fino in fondo la possibilità di candidarsi, anche se - tiene a precisare - non sarà in alcun modo una "autocandidatura" da lanciare in modo estemporaneo. Tradotto, Bonaccini scenderà in campo solo quando sarà il momento.

"Io sto ricevendo molte sollecitazioni inutile che lo neghi, da tanti amministratori locali, da iscritti e militanti, anche gente che non ci vota più ma dice 'prova a candidarti per dare una prospettiva diversa al Pd'. Quando sarà il momento deciderò cosa fare". A quel punto, sottolinea, "non sarebbe un'autocandidatura. A me interessa molto poco il ruolo che ricopro, a me interessa se sono utile a svolgere una funzione nell'interesse della parte che devo rappresentare". Così il governatore dem questa mattina ad Agorà, su Raitre. Evidenziando, in primis, che rispetterà le tempistiche stabilite dal percorso congressuale. "Credo di essere una persona seria, rispettosa delle regole che ci si è dati, del percorso che Letta ha proposto e che io condivido". Dunque "una volta definiti e tempi e stabilite le regole" ci sarà una "fase di ascolto del paese" è solo dopo "si passerà ai diversi contributi e alle candidature". E' a quel punto che Bonaccini formalizzerà eventualmente la propria corsa. Di sicuro il presidente emiliano-romagnolo insiste parecchio sui tempi del congresso: non oltre marzo 2023. "Se la scadenza è ai primi di marzo può essere ragionevolmente credibile. Spero non andiamo oltre perché secondo me, a proposito di chi ha detto che si potrebbe andare persino a mesi successivi, forse c'è più interesse e a tenere lo status quo di adesso. E forse non si comprende quali sono le aspettative anche di una parte del paese".

Sul nuovo Governo: "Partenza disastrosa"

Poi il Governatore si lascia andare a considerazioni sulla partenza del nuovo Governo: "Io credo che in futuro bisognerà tornare al Governo dopo aver vinto le elezioni". Bonaccini cita i diversi esecutivi appoggiati negli ultimi anni dai dem, spesso per "responsabilità". Ma "nell'immagine complessiva, all'esterno, abbiamo dato l'idea di essere un partito che pur non vincendo le elezioni è quasi sempre stato al Governo del paese". La prossima volta, invece, servirà che i cittadini diano nelle urne un "consenso- dice ancora Bonaccini- che permetta di fare un Governo con una maggioranza affidabile e possa garantire che quello che hai in mente provi a farlo".

Il Governo Giorgia Meloni "immagino ragionevolmente che lo farà con Forza Italia, il problema è che si è prodotto un bel disastro. Se il buongiorno si vede dal mattino per ora non è un gran buon giorno".Aggiunge poi il dem a proposto delle parole usate da Silvio Berlusconi coi parlamentari azzurri. Il governatore Pd insiste sul fatto che il Governo dovrà essere valutato "sui fatti". Inoltre "da presidenti di Regione abbiamo bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni per i tanti problemi che attanagliano i cittadini". In ogni caso Bonaccini manifesta però anche una certa "preoccupazione per la collocazione reale con cui ci si presenterà in Europa". Vale a dire il Governo "andrà in Europa per trattare il tetto del prezzo del gas o ci andrà per sostenere le ragioni di chi sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie speculando sui cittadini italiani? Sono questi i problemi veri". Ovviamente Bonaccini si augura che la politica estera dell'Italia non cambi per le parole di Berlusconi: "Ma quello che è accaduto e' di una gravità parecchio rilevante. Stiamo parlando del leader di una delle tre forze politiche che devono costruirle l'alleanza".