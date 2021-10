Sergio Lo Giudice capo di gabinetto di Lepore: "Avanti per costruire la città metropolitana più progressista d'Italia"

Il dem Sergio Lo Giudice, presidente di ReteDem e membro della direzione nazionale PD, attivista Lgbt+, sarà il capo di gabinetto della città metropolitana. Lo comunica lui stesso con un post sui social in cui scrive di accettare l'incarico.

Il sindaco Matteo Lepore in queste ore è al lavoro proprio per formare la giunta e annunciare, nome dopo nome, chi lo affiancherà in questa consigliatura.

"Il nuovo Sindaco di Bologna Matteo Lepore mi ha chiesto di assumere l’incarico di suo capo di gabinetto per la Città metropolitana. Ho accettato convintamente anche perché Matteo in questi mesi ha speso parole chiare sul rilancio di Bologna metropolitana e ha sottolineato con forza di vuole essere un punto di riferimento effettivo per Il milione di abitanti dell’area vasta e per le sindache e i sindaci del territorio. Sarà una bella avventura e sono lieto di poterne fare parte. Avanti per costruire la città (metropolitana) più progressista d’Italia".