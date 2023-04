SGB occupa l'ufficio di Bugani in Comune: "Sudditanza alla CGIL"

I delegati SGB eletti dai lavoratori del Comune di Bologna stanno occupando l’ufficio dell’assessore con delega alle relazioni sindacali Massimo Bugani e continueranno "fino a quando non saranno ripristinate le minime regole di democrazia sindacale stabilite dallo Statuto dei Lavoratori e si darà corso agli impegni presi", fanno sapere.

Alla base dell'azione di questa mattina "una denuncia da parte dei Rappresentanti Lavoratori alla Sicurezza di SGB per ottenere che l’amministrazione faccia le visite sanitarie obbligatorie per i propri dipendenti, come deve fare ogni datore di lavoro pubblico e privato in base al decreto 81, e che invece continua a non fare nonostante i molti solleciti. La seconda denuncia verrà depositata a giorni e riguarda il mancato accoglimento della richiesta a norma della Legge 330/70 (Statuto dei lavoratori) di una aspettativa sindacale non retribuita per una nostra dirigente sindacale".

Secondo SGB la Giunta negherebbe "il diritto all’assemblea sindacale nonostante abbia firmato un protocollo con il quale avrebbe dovuto avviare un percorso per riconoscerla. Lo stesso sindaco Lepore, oltre all’assessore Bugani, si era preso l’impegno di consentire le assemblee entro il mese di gennaio e, ove fosse stato necessario, di convocare entro marzo un tavolo di confronto su tale argomento con tutti i sindacati firmatari dei protocolli di relazioni sindacali (cgil,cisl,uil e SGB), e non lo ha fatto. Bugani ha invece più volte dichiarato negli incontri con noi che “la cgil si è dichiarata contrarissima al diritto di assemblea per SGB e noi dobbiamo fare quello che dicono loro”.

"Sudditanza alla CGIL"

Secondo il sindacato di base si tratta di "sudditanza alla Cgil - quindi - una scelta prettamente politica che, di fatto, sancisce un regime sindacale monopolistico, autoritario e corporativo, togliendo il diritto di assemblea e il diritto di presentare piattaforme vertenziali al secondo sindacato nel Comune di Bologna, in crescita anche alle ultime elezioni rsu. Una scelta politica non obbligata, e la dimostrazione è nel fatto che, ad esempio, Bonaccini, a differenza di Lepore, non ha avallato questa sorta di strisciante fascismo sindacale e ha garantito queste elementari libertà sindacali anche ad SGB. Chiariamo anche che sia per la RER che per il Comune di Bologna valgono le stesse norme nazionali e locali e gli stessi contratti. Evidentemente la sudditanza di questo assessore, che diceva cose diametralmente opposte quando era consigliere di minoranza, e dell’intera giunta è talmente forte che arrivano a calpestare lo Statuto sei Lavoratori con buona pace del partito dei lavoratori Padel”