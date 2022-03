Il sindaco "sposta" l'ufficio nei Quartieri: "E' il sindaco di strada", si parte dal Porto-Saragozza|VIDEO

"E' un nuovo modo di lavorare del sindaco, della Giunta e della macchina comunale. Per noi spostare l'ufficio per una settimana al mese significa cambiare il punto di vista dell'amministrazione"

Il sindaco Matteo Lepore "sposta" l'ufficio nei Quartieri cominciando lunedì dal Porto-Saragozza. "Caro sindaco, ti aspetto in quartiere", è lo slogan scelto da Palazzo D'Accursio per accompagnare l'iniziativa. "Non facciamo un giro dei quartieri: spostiamo proprio l'ufficio e vogliamo portare avanti questa attività fino alla fine del mandato", ha detto Lepore nella conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sala consiliare del Porto-Saragozza. "E' un nuovo modo di lavorare del sindaco, della Giunta e della macchina comunale. Per noi spostare l'ufficio per una settimana al mese significa cambiare il punto di vista dell'amministrazione", continua il primo cittadino.

E' il "sindaco di strada" di cui Lepore parlava prima delle elezioni: perchè spostare l'ufficio "significa partecipare alle riunioni con educatori e assistenti sociali, incontrare la Polizia locale, ricevere i cittadini insieme alle forze dell'ordine". Un sindaco "che si espone, è presente, guarda cosa funziona e cosa non funziona- continua Lepore- e dopo sei mesi torna, facendo un'altra settimana in quel quartiere, a ciclo continuo".

E il trasloco sarà effettivo, assicura Lepore, che conta di spostare anche il lavoro "ordinario": dalle riunioni di Giunta agli incontri che abitualmente si tengono a Palazzo D'Accursio.

Il programma della settimana

Nella settimana che trascorrerà nel quartiere, due giorni saranno dedicati all'iniziativa "Dillo al sindaco", quindi i cittadini potranno chiedere un appuntamento con il primo cittadino. In altre due giornate, invece, ci sarà la "Rassegna stampa con il sindaco". Nella sede del Quartiere, in via dello Scalo, è stato individuato un ufficio per Lepore mentre le altre attività si svolgeranno nella sala consiliare.

Ma il sindaco "lo faremo girare", promette il presidente Lorenzo Cipriani. Tra le varie tappe, Lepore farà visita a lavoratori e dirigenti della Weber, passeggerà con i residenti per parlare della mobilità in zona stadio, giocherà a basket con i ragazzi al campo del Meloncello e incontrerà gli operatori culturali della zona (appuntamento fisso in ogni quartiere). Tra i temi prioritari da affrontare nella settimana al Porto-Saragozza, Lepore indica i cantieri visto che il quartiere sarà interessato dal restyling dello stadio e dal tram, con annesso ripristino della funivia per San Luca. Cipriani aggiunge l'edilizia scolastica: dalle nuove Carracci alla scuola nei Prati di Caprara. "Sarò la sua ombra", avverte il presidente, definendo quella del sindaco un'iniziativa "politicamente molto importante nell'ottica di quell'attenzione alla prossimità di cui Matteo ha sempre parlato durante la campagna elettorale e che sta praticando quotidianamene".

Al fianco di Lepore ci sarà sempre la delegata ai Quartieri, Erika Capasso, insieme ad altri pezzi della squadra: "Ci organizzeremo per garantire una presenza costante, facendo i turni per non lasciare scoperto Palazzo D'Accursio". Così facendo, in trasferta con il sindaco ci saranno sempre quattro o cinque componenti dello staff, tra i quali una persona della segreteria e una dell'ufficio comunicazione. Già pronto il calendario dei successivi quartieri: dal 4 al 10 aprile Borgo Panigale-Reno; dal 23 al 29 maggio Navile; dal 20 al 26 giugno Santo Stefano; dal 26 settembre al 2 ottobre Savena; dal 21 al 27 novembre San Donato-San Vitale". Poi si ricomincerà da capo, assicura il sindaco. (dire)