"Non sono più io il presidente, ma Fedriga": schermaglia social Borghi-Bonaccini

Un botta e risposta serrato tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e il deputato leghista Claudio Borghi si è "consumato", critico sulla gestione della pandemia, green pass e vaccini.

"Se volete dati parliamo di dati. Per le favole andate da Bonaccini e compagnia. Stiamo assistendo al loro successone no?", aveva twittato Borghi.

"Lei ha qualche problema con la matematica - ha risposto Bonaccini - Nella mia regione il 70% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Nonostante i non vaccinati siano 1/10 dei vaccinati sopra i 12 anni. Se vuole le faccio un grafico. Oppure faccia una telefonata ai miei colleghi leghisti" e ancora "nella compagnia che lei descrive ci sono anche Fedriga, Zaia, Fugatti, ecc. Chieda per coerenza le loro dimissioni. E contemporaneamente indichi lei le soluzioni per combattere la pandemia, magari chiedendo consiglio agli amici Bolsonaro e Boris Johnson".

"Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no perchè era una misura per prevenire i CONTAGI sarà troppo tardi. Le farò un disegnino. Per la prevenzione dei CONTAGI la misura ha fallito miseramente. I fatti sono questi" ribatte Borghi "Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del green pass da Luglio non è certo venuta dai governatori leghisti. Detto questo se uno pensava che il green pass riducesse i contagi HA SBAGLIATO, di qualsiasi partito fosse".

"Qualcuno spieghi all’Onorevole leghista Borghi che il presidente della conferenza delle regioni non sono più io, ma Massimiliano Fedriga (peraltro sempre correttissimo nel rappresentarci). Non da oggi, ma dallo scorso aprile, otto mesi fa", conclude il presidente dell'Emilia Romagna.