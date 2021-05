Sparatoria al Pilastro, Lepore: "E' il momento del tavolo straordinario sulla sicurezza"

“Dopo questo ennesimo grave episodio è arrivato il momento di avere un tavolo straordinario sulla sicurezza che veda coinvolti tutti i protagonisti, dalle forze dell’ordine al Comune, ad Acer e Asl. Tutti soggetti che in modo integrato possono intervenire per fare la loro parte. Da tempo sia Acer che Comune chiedono la convocazione in prefettura per un maggior coordinamento e una azione più incisiva, a partire dall’istallazione di telecamere e di presidi attivi”.

Lo fa sapere in una nota l'assessore comunale alla cutlrua e candidato sindaco a Bologna, Matteo Lepore, che questa mattina ha partecipato alla commissione dedicata ai lavori di riqualificazione del centro commerciale Pilastro, dopo il ferimento di un 26enne, nella serata di ieri, 11 maggio, colpito da un'arma da fuoco.

Già negli scorsi giorni Lepore, accompagnato dal presidente del quartiere Borsari, si era recato nella zona su invito di alcuni cittadini che lamentano la presenza di spacciatori e la tensione dopo un episodio di rissa scatenato da un incidente, che aveva visto anche il ferimento di un agente di polizia.

“I cittadini sono spaventati - aggiunge Lepore - anche dalla presenza diffusa e minacciosa di persone che vivono nei caseggiati popolari e che operano indisturbati tra le case. In quella occasione avevo chiesto maggior impegno e attenzione da parte delle istituzioni, a partire da Questura e Prefettura. Ora, di fronte a questo ennesimo episodio mi auguro che questo tavolo ci sia, e mi attiverò con il Sindaco, il Prefetto e il Questore perché questo avvenga”.

Oggi esponenti cittadini della Lega hanno organizzato un sit-in nella via dove è stato ferito il giovane: "L’insicurezza e il degrado non si vincono nei salotti".