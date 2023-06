Pd, Bonaccini stoppa la fronda contro Schlein: "Guai se mettessimo in discussione la segretaria dopo tre mesi"

Sono fresche le tensioni dell’ultima direzione del Pd, così come i malumori nei confronti della segretaria Elly Schlein, che nella sua relazione ha provato a rilanciare l’azione del partito, dopo le deludenti elezioni Amministrative e le prossime Europee.

"Siamo seduti sullo stesso ramo"

Nonostante ciò, la temperatura nel Pd non si è ancora abbassata. Il presidente del partito, nonché governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è ben consapevole che parte delle insofferenze verso la segretaria dem arrivano anche tra i suoi sostenitori alle primarie, ma i tempi sono davvero prematuri per un primo tagliando alla leadership. "Guai se mettessimo in discussione la segretaria dopo tre mesi”, ha detto con molta chiarezza ai microfoni di Omnibus su La7. Mentre il Governo deve gestire le sue tensioni interne per il Mes, il Pd deve mostrarsi compatto, ragiona Bonaccini. A maggior ragione a così poco tempo dalle primarie. Cosa che in passato è successa, e se ne sono visti i risultati in termini politici ed elettorali. "Lo sport più praticato nel Pd è stato, eletto un segretario, andare immediatamente a indebolirlo per sostituirlo il prima possibile. Siamo seduti su un ramo che se lo tagliamo cadiamo tutti insieme, altroché solo qualcuno. Non mi appartiene questo modo di fare", l'esplicito messaggio di Bonaccini alle varie anime del suo partito.

Il presidente e la riunione con i suoi sostenitori

Dopodiché, la maggioranza del Pd che sostiene Schlein guarda con molta attenzione alla due giorni che Bonaccini ha convocato a Cesena il 21 e 22 luglio dove riunirà tutti quelli che hanno sostenuto la sua candidatura a segretario dem. Non una nuova corrente, ha ripetuto Bonaccini in questi giorni, tanto che ha invitato Schlein al meeting “perché quella è casa sua”. In quella sede, ha assicurato il presidente del partito, verrà portato “un contributo di idee per costruire un partito più grande e che dia vita a un centrosinistra più largo” per non vedere “la destra vincere per i prossimi venti anni, frutto della loro capacità di unirsi anche quando sono divisi".