Primarie PD, per l'ultima tappa Bonaccini sceglie Bologna: "Qui è casa mia" | VIDEO

Il sorriso trasmette sicurezza ma l’atteggiamento è dei più miti: Stefano Bonaccini ha chiuso la sua campagna elettorale a Bologna, in Piazza de’ Celestini, dopo aver brindato tra la gente di casa a Campogalliano. I sondaggi, così come il voto degli iscritti, vede lui in vantaggio sulla sfidante Elly Schlein, sua ex numero due a viale Aldo Moro. Nella centralissima piazza sono circa un centinaio i sostenitori giunti per un selfie o una parola di incoraggiamento al governatore dell’Emilia-Romagna, indomiti anche con la pioggia.

Bonaccini spegne la rivalità con Schlein e mira al nemico comune, le destre: “Basta ping pong tra di noi. L’importante è che venga tanta gente a votare domani. Io credo di poter unire domani il PD come ho già dimostrato a livello territoriale e regionale: voglio costruire l’alternativa alla destra. Il PD deve essere unito per lavorare a combattere la destra e non prendersela con qualcuno tra di noi. Perché Bologna? Questa è parte della mia vita, della mia storia. Bologna è casa mia”.

