Elezioni, Sermenghi inaugura la sede di BFC in via D'Azeglio: "Luogo nevralgico, ma la mia campagna la farò in giro"

Taglio del nastro per il quartier generale di Bologna Forum Civico e presentazione dei 36 nomi in lista: "Nessuno di loro vive di politica". Fra i conosciuti c'è Andrea Spettoli, manca all'appello Manes Bernardini

"Oggi inauguriamo questa sede in un punto nevralgico della città, dove passa tantissima gente e noi vogliamo farci conoscere. E' la sede del comitato elettorale, ma io la campagna la farò in giro: voglio entrare in tutti i bar di Bologna per incontrare le persone e la vita vera" ha detto Stefano Sermenghi, il candidato sindaco della lista Bologna Forum Civico.

E sul tavolo della sede di BFC c'è anche la lista dei 36 candidati, che verranno presentati uno per uno, lunedì sera nel corso di un evento organizzato nel comune di Castenaso, dove Sermenghi è stato sindaco per due mandati. Salta all'occhio l'assenza di Manes Bernardini (che è stato parte della squadra nei tavoli programmatici del progatto civico), mentre fra i nomi in elenco c'è quello di Andrea Spettoli, consigliere del quartiere Borgo Reno.

"La nostra è una squadra fatta di persone vere. Lo hanno detto anche altri, ma nella nostra lista davvero non c'è nessuno che viva di politica. Li abbiamo definiti gli 'eroi del quotidiani' come tutti i cittadini che si svegliano la mattina e cercano di sopravvivere. Noi vorremmo che a Bologna invece di sopravvivere si possa vivere".

Ecco la lista dei candidati di BFC - Bologna Forum Civico Per Stefano Sermenghi Sindaco

Riccardo Zenga (Bologna 25/05/1976)

Stefania Ventura (Bologna 18/04/1976)

Sergio Tanzillo (Catania 13/01/1963)

Andrea Spettoli Bologna (17/05/1965)

Carlotta Sforza Bologna (23/12/1999)

Pietro Edward Psik Napoli (17/06/1971)

Roberto Nanetti Bologna (23/12/1960)

Barbara Montagnini (Bentivoglio 15/07/1979)

Maria Teresa Marengon (Pieve Di Cadore 13/01/1964)

Alessia Marchi Massa (13/01/1975)

Francesca Lelli (Bologna 01/05/1975)

Rachid Kotbi (Casablanca 03/09/1970)

Alessandro Gozzi (Bologna 02/10/1964)

Gian-Luigi Gardini (Bologna 13/08/1952)

Barbara Gamberini (Modena 24/07/1975)

Annalisa Gagliano (Bologna 12/06/1972)

Stefano Fusconi Bologna (16/08/1982)

Pietro Fortuzzi Sasso Marconi (Bologna 03/03/1948)

Olindo Ferri (Bologna 20/01/1952)

Fabrizio Fanti (Bologna 11/02/1962)

Lorenzo Durante (Bologna 21/12/1998)

Marco Dondarini (Bologna 28/11/1976)

Lucrezia Ciandrini (Bologna 01/07/1994)

Graziano Bottecchia (Roma 6/02/1957)

Raffaela Casaburo (Napoli 31/08/1976)

Ivano Bussoli (Bologna 27/02/1949)

Maurizio Broccolo (Foligno 28/04/1954)

Annalisa Bovo (Verona)

Simona Bentivogli (Bologna 02/05/1969)

Cinzia Battistini San Lazzaro Di Savena (Bologna 02/08/1954)

Matteo Battistelli (Bologna 31/08/1966)

Silvia Ballocchi (Bologna 06/11/1972)

Floriano Baiesi Sasso Marconi (Bologna 22/02/1957)

Magdalena Arseni Bacau (Rou 26/03/1975)

Paolo Angiolini (Bologna 29/11/1964)

Raffaello Andalo’ (Bologna 09/09/1966)