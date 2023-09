"Asfaltiamo le buche, ma le strade diventano come piste da Formula Uno": bufera sul dirigente comunale

Usare le buche come metodo per ridurre la velocità di guida perché quando si asfaltano le strade queste diventano delle "piste". Ques'ta è l'iterpretazione che le opposizioni del Comune di Bologna hanno dato alle parole di Maurizio Martelli, dirigente del settore Strade, sicurezza e ciclovie della Città metropolitana di Bologna, pronunciate ieri 19 settembre 2023 in occasione della presentazione del Piano integrato metropolitano sicurezza stradale (Pimes). Le persone si lamentano delle strade con le buche ha spiegato il tecnico, ma riasfaltarle porta con sé un altro problema: le stesse strade "diventano piste", dove si comincia a correre molto più di prima. Da questo ragionamento è partita la bufera.

Cosa ha detto Martelli

"Ci sono strade quasi a prova di fuoristrada, giustamente le persone si lamentano, noi le riasfaltiamo e diventano autostrade. Prima davanti a casa mia - racconta il dirigente Martelli - si passava a trenta chilometri orari, adesso invece ai novanta e a cinque centimetri dal muretto, come se fosse una chicane". "Dobbiamo trovare dei sistemi efficaci per ridurre realmente la velocità, che non sono solo gli autovelox - continua Martelli a margine del convegno - anche quando non ci sono condizioni esterne drammatiche come quelle dell'alluvione o delle buche. È ovvio che la differenza tra un dosso, il metodo più semplice e rudimentale per rallentare la velocità - continua il tecnico - e una buca non è tanta, ma nessuno dei due è lo strumento veramente efficace e definitivo per portare le persone ad adottare, in assenza di altri vincoli come un autovelox, una velocità adeguata alla sicurezza della strada. La cultura della velocità è molto dentro di noi ma dobbiamo aggiornarci e passare a qualcosa di molto più moderno", sottolinea Martelli.

Nel frattempo, rispetto al numero di incidenti "le statistiche sul territorio della Città metropolitana e in particolare sulle strade provinciali - riepiloga Martelli - ci danno come dato tendenziale una diminuzione intorno al 10%, quindi non è il 50% che ci eravamo dati come obiettivo, però è già un piccolo passo avanti che ci impone di rinnovare l'impegno sul -50% per i prossimi dieci anni", che è l'obiettivo del Pimes. Per farlo "le risorse, in parte dello Stato e che in parte abbiamo deciso noi politicamente di attribuire al Pimes - riferisce Martelli - sono di circa uno o due milioni di euro l'anno a seconda dell'annualità, quindi sono importi assolutamente inediti che ci permettono di poter fare tre, quattro o cinque interventi l'anno almeno per i prossimi cinque anni, cosa che finora non era mai capitata".

"I punti più pericolosi sono soprattutto quelli in cui c'è molto traffico automobilistico e anche molto traffico pedonale ed eventualmente ciclabile non gestito correttamente - spiega Martelli - e questo accade soprattutto nei centri abitati o nelle intersezioni più importanti". Tra gli interventi in campo, poi, il tecnico cita anche la manutenzione del verde ai lati delle strade, guardando anche all'importanza che le "vie di fuga" hanno assunto in Formula Uno e citando un incidente mortale accaduto di recente nel bolognese: con uno spazio pensato, dice Martelli, "forse le cose sarebbero potute andare diversamente". Importante anche pensare in lungo, aggiunge il dirigente: in questo caso l'esempio arriva dallo sviluppo della guida autonoma nelle nuove auto e dall'importanza di avere una segnaletica orizzontale e verticale ben visibile, visto che è questa che poi "guida2 le vetture.

Le reazioni e la bufera

Le dichiarazioni del tecnico hanno scatenato la bufera - e l'ironia - di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Uniti per l'alternativa. Dalle opposizioni, le parole di Martelli vengono interpretate come scarsa attenzione al pericolo rappresentato dalle buche o addirittura come scelta di non riasfaltare le strade per limitare la velocità: concetti che il dirigente, però, nell'intervento effettuato ieri durante il convegno di presentazione del Pimes non ha espresso. Le affermazioni di Martelli sono "gravissime", commenta dunque il consigliere comunale Giulio Venturi della Lega, sostenendo che il dirigente intenda "giustificare le tante buche presenti in città, per non parlare di veri e propri crateri, con il fatto che possano diventare utili dissuasori per la velocità". Sarebbe ora "che si prevenisse sistemando le strade prima di aspettare il morto per poi addossare sempre e solo la colpa alla velocità", aggiunge il leghista.

Nicola Stanzani - consigliere capogruppo di Forza Italia di Bologna - in una nota commenta: "Gravissimo che il dirigente del settore strade della Città Metropolitana di Bologna derida i cittadini che si lamentano per lo stato di manutenzione delle nostre strade affermando che chiudendo le buche si favorisce la velocità dei veicoli che le percorrono. Si è superato il limite: la guerra alle auto sta raggiungendo livelli estremi, fino a dimenticare che le buche in strada sono pericolose, creano incidenti, infortuni, danni e in alcuni casi anche morti. Dobbiamo quindi pensare che le strade versano in questo stato non per mancanza di fondi o per circostanze naturali, ma per scelta?". "La rilevanza anche in termini di responsabilità civile e penale - continua Stanzani - che si porta dietro questa affermazione è piuttosto grave. Dobbiamo forse ricordare noi ai dirigenti che le strade dissestate rappresentano la seconda causa di incidenti stradali nel nostro Paese e che la responsabilità della loro manutenzione e dell’Ente proprietario, e cioè la Città Metropolitana per le strade extra urbane?" conclude.

Secondo il consigliere metropolitano Diego Baccilieri e Stefano Cardevagna, rispettivamente di Uniti per l'alternativa e Fratelli d'Italia, le parole di Martelli sono "di parte e vergognose". "Sostenere - continuano in una nota congiunta - che se si asfaltano le buche, le macchine vanno più veloce e questo sia un problema, significa sostenere che non si vogliono manutenere volutamente le strade. Dirlo a fronte delle disastrate strade di Bologna, è ancor più grave. Però i soldi per la Città 30 li trovano eccome e la vogliono fare anche in provincia. Oltre 24 milioni di euro indirizzati a questo progetto e non si coprono le buche? Lepore ed i suoi hanno un’avversione all’auto, a tal punto, da sperare che rompano le sospensioni con le buche. Il prossimo passaggio è metterci le ganasce? Farci viaggiare in calesse? Questi pensieri sono la somma delle idiozie di questa sinistra, che speriamo presto di mandare a casa anche qua", concludono.

